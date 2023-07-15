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Стиль жизни

Дочери Владимира Зеленского исполнилось 19. Что известно об имениннице (фото, видео)

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Фото: Instagram | Елена Зеленская с дочерью

Президентская чета воспитывает дочь Александру и сына Кирилла. Известно, что девушка учится на юридической специальности.

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Дочери президента Украины Владимира Зеленского Александре 15 июля 2023 года исполняется 19 лет. Близкая подруга именинницы рассказала "Сніданку з 1+1" о ее жизни.

Мария, дочь телеведущей Елены Кравец, вспомнила, как они дружили в детстве, ведь их родители вместе работали. Впрочем, сейчас связь между детьми украинских знаменитостей утрачена. Мария даже поздравила подругу детства с экрана.

"Зная их семью как-то, мне сложно представить, как у них все изменилось внутри семьи. Она была больше папина доченька. Она очень сильно любит своих родителей. Но между Владимиром и ею была очень тесная связь. То, что сейчас происходит очень для нее сложно, как и для нас всех", — считает дочь Елены Кравец.

Дочь Елены Кравец рассказала о дружбе с Александрой Зеленской

Известно, что 19-летняя дочь Владимира и Елены Зеленских учится в Украине. Она выбрала юридическую специальность.

Александра Зеленская Fullscreen
Александра Зеленская
Фото: Сніданок з 1+1

До полномасштабного вторжения Александра активно вела свои соцсети, однако впоследствии семья главы государства получила указание "уйти из медийного поля". И если жена президента сейчас часто появляется на публике, как в Украине, так и за рубежом, то Александру нельзя заметить на публичных мероприятиях. Она ведет довольно частную жизнь.

Владимир Зеленский с дочерью Fullscreen
Владимир Зеленский с дочерью
Фото: Сніданок з 1+1
Владимир Зеленский с дочерью и женой Fullscreen
Владимир Зеленский с дочерью и женой
Фото: Сніданок з 1+1

Кроме именинницы, президентская чета воспитывает также сына Кирилла. Сейчас родители еще не поздравили публично своего старшего ребенка.

Напомним, как Елена Зеленская относится к выбору профессии дочери.

Также Фокус писал о любимых книгах первой леди Украины.