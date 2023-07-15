Дочери Владимира Зеленского исполнилось 19. Что известно об имениннице (фото, видео)
Президентская чета воспитывает дочь Александру и сына Кирилла. Известно, что девушка учится на юридической специальности.
Дочери президента Украины Владимира Зеленского Александре 15 июля 2023 года исполняется 19 лет. Близкая подруга именинницы рассказала "Сніданку з 1+1" о ее жизни.
Мария, дочь телеведущей Елены Кравец, вспомнила, как они дружили в детстве, ведь их родители вместе работали. Впрочем, сейчас связь между детьми украинских знаменитостей утрачена. Мария даже поздравила подругу детства с экрана.
"Зная их семью как-то, мне сложно представить, как у них все изменилось внутри семьи. Она была больше папина доченька. Она очень сильно любит своих родителей. Но между Владимиром и ею была очень тесная связь. То, что сейчас происходит очень для нее сложно, как и для нас всех", — считает дочь Елены Кравец.
Известно, что 19-летняя дочь Владимира и Елены Зеленских учится в Украине. Она выбрала юридическую специальность.
До полномасштабного вторжения Александра активно вела свои соцсети, однако впоследствии семья главы государства получила указание "уйти из медийного поля". И если жена президента сейчас часто появляется на публике, как в Украине, так и за рубежом, то Александру нельзя заметить на публичных мероприятиях. Она ведет довольно частную жизнь.
Кроме именинницы, президентская чета воспитывает также сына Кирилла. Сейчас родители еще не поздравили публично своего старшего ребенка.
Напомним, как Елена Зеленская относится к выбору профессии дочери.
Также Фокус писал о любимых книгах первой леди Украины.