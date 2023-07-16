В Шотландии прошла самая большая встреча золотистых ретриверов (видео)

Своих питомцев к родовому дому породы привезли владельцы золотистых ретриверов из 12 стран мира.

Related video

В шотландском Хайсленде у руин дома Гисачан собрались сотни владельцев золотистых ретриверов вместе со своими питомцами. Таким образом они отметили рождение первого ретривера, который появился в этом месте более полутора века назад, сообщает BBC.

По информации ресурса, первые щенки золотистого ретривера родились в доме Гисачан в Глен-Аффрик 155 лет назад. Они были выведены аристократом сэром Дадли Марджорибэнксом, который хотел собаку для охоты, подходящую для шотландского нагорья.

Владельцы из 12 стран, включая Канаду, США, Новую Зеландию, Германию, Нидерланды, Румынию, Чехию, Италию, Хорватию и Эстонию, собрались на руинах дома, а ряд мероприятий, посвященных рождению породы, включал в себя лекции, семинары, демонстрацию животных и ночное шествие.

По словам Кэрол Генри, секретаря Клуба золотистых ретриверов Шотландии, цель собрания – сохранить знания о породе, поскольку опытные заводчики тщательно заботятся о защите качеств и темперамента собак, чтобы сберечь золотистых ретриверов в их первозданном виде. Из-за пандемии коронавируса чистота породы была поставлена под угрозу из-за ее безответственного разведения.

"Мы хотим сохранить доверие, уступчивость, дружеское общение и лояльность — все то, на чем был построен золотистый ретривер", – подчеркнула она.

В рамках мероприятия состоялось шествие, которое началось в 22:00 по местному времени и включало в себя прогулку длиной в милю к разрушенному дому, где собак и их владельцев встречал волынщик.

Такие встречи проходят каждые пять лет, последняя была в 2018-м.

Первый помет золотистых ретриверов появился в 1868 году от вязки видового водяного спаниеля, ныне вымершей породы, и ретривера с желтой волнистой шерстью. Трех малышей назвали Примроуз, Кауслип и Крокус, хотя имеет место информация и о том, что щенков было четыре.

В 1913 году золотистые ретриверы были официально признаны породой Кеннел-клубом. Это крупнейшая британская организация, которая занимается здоровьем, благополучием и дрессировкой собак. Золотистый ретривер сегодня – одна из четырех самых популярных пород в мире. Они отличаются эффектным внешним видом, покладистым характером и умом, а также идеально подходят для жизни в семье.

Одним из самых известных заводчиков этой породы был именно Марджорибэнкс, предприниматель и член парламента от либеральной партии, также известный под титулом лорда Твидмута. Он разводил ретриверов в своем поместье Гисачан.

Сейчас родовой дом ретриверов, как называют имение Гичасан, представляет собой руины. Недвижимость пришла в упадок в 1960-ых годах.

Ранее Фокус писал, что в Университете Кларксона в городе Олбани (штат Нью-Йорк) золотистый ретривер по кличке Гриффин, который с первого дня посещал все занятия вместе со своей хозяйкой, получил диплом о высшем образовании.