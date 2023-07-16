У Шотландії відбулася найбільша зустріч золотистих ретриверів (відео)

Своїх улюбленців до родового дому породи привезли власники золотистих ретриверів із 12 країн світу.

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У шотландському Гайсленді біля руїн будинку Гісачан зібралися сотні власників золотистих ретриверів разом зі своїми вихованцями. Таким чином вони відзначили народження першого ретривера, який з'явився в цьому місці понад півтора століття тому, повідомляє BBC.

За інформацією ресурсу, перші цуценята золотистого ретривера народилися в будинку Гісачан у Глен-Аффрік 155 років тому. Вони були виведені аристократом сером Дадлі Марджорібенксом, який хотів собаку для полювання, придатну для шотландського нагір'я.

Власники з 12 країн, включно з Канадою, США, Новою Зеландією, Німеччиною, Нідерландами, Румунією, Чехією, Італією, Хорватією та Естонією, зібралися на руїнах будинку, а низка заходів, присвячених народженню породи, містила лекції, семінари, демонстрацію тварин і нічну ходу.

За словами Керол Генрі, секретарки Клубу золотистих ретриверів Шотландії, мета зборів — зберегти знання про породу, оскільки досвідчені заводчики ретельно дбають про захист якостей і темпераменту собак, щоб зберегти золотистих ретриверів у їхньому первозданному вигляді. Через пандемію коронавірусу чистота породи була поставлена під загрозу через її безвідповідальне розведення.

"Ми хочемо зберегти довіру, поступливість, дружнє спілкування і лояльність — усе те, на чому був побудований золотистий ретривер", — підкреслила вона.

У рамках заходу відбулася хода, яка розпочалася о 22:00 за місцевим часом і включала в себе прогулянку завдовжки в милю до зруйнованого будинку, де собак та їхніх власників зустрічав волинщик.

Такі зустрічі відбуваються кожні п'ять років, остання була 2018-го.

Перший послід золотистих ретриверів з'явився 1868 року від в'язки видового водяного спанієля, нині вимерлої породи, і ретривера з жовтою хвилястою шерстю. Трьох малюків назвали Прімроуз, Каусліп і Крокус, хоча має місце інформація і про те, що цуценят було чотири.

У 1913 році золотисті ретривери були офіційно визнані породою Кеннел-клубом. Це найбільша британська організація, яка опікується здоров'ям, благополуччям і дресируванням собак. Золотистий ретривер сьогодні — одна з чотирьох найпопулярніших порід у світі. Вони відрізняються ефектним зовнішнім виглядом, поступливим характером і розумом, а також ідеально підходять для життя в сім'ї.

Одним із найвідоміших заводчиків цієї породи був саме Марджорібенкс, підприємець і член парламенту від ліберальної партії, також відомий під титулом лорда Твідмута. Він розводив ретриверів у своєму маєтку Гісачан.

Зараз родовий дім ретриверів, як називають маєток Гічасан, являє собою руїни. Нерухомість занепала в 1960-их роках.

Раніше Фокус писав, що в Університеті Кларксона в місті Олбані (штат Нью-Йорк) золотистий ретривер на прізвисько Гріффін, який з першого дня відвідував усі заняття разом зі своєю господинею, отримав диплом про вищу освіту.