Поможет похудеть и повысить гемоглобин. 10 впечатляющих свойств абрикоса

Здоровье кишечника, обмен веществ и потеря веса — абрикосы поддерживают ваше здоровье и помогают замедлить старение.

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Абрикос — это питательный фрукт, который помогает избавиться от некоторых проблем со здоровьем, кожей и волосами. Включение фруктов в свой рацион — одно из лучших решений для вашего организма, особенно в летний сезон. Польза абрикоса в основном связана с его богатым содержанием витаминов и минералов. Всего в 100 граммах этого желтовато-оранжевого фрукта содержится 6% калия и 12% рекомендуемой суточной дозы витаминов А и С. Итак, чем же полезен абрикос? Об этом пишет Stylecraze.

Абрикосы улучшают пищеварение

Фото: Freepik

Растворимая клетчатка, которая содержится в фруктах, способствует здоровой перистальтике кишечника быстро расщепляет жиры и способствует нормализации процессов пищеварения. Клетчатка, содержащаяся в абрикосах, помогает устранить вздутие живота и избавиться от запоров.

Борются с воспалением

Удивительно, но эффективно борется с воспалением не только мякоть абрикоса, но и косточки. Исследование на животных показало, что экстракт масла из абрикосовых косточек способен защитить от воспалительного заболевания кишечника — язвенного колита.

Абрикосы богаты бета-криптоксантином, химическим веществом, которое способно предотвратить остеоартрит, а также магнием, помогающим облегчить воспалительную боль.

Улучшают зрение

Регулярное употребление абрикосов снижает риск заболеваний зрительной системы и потери зрения. Ученые считают, что каротиноиды и ксантофиллы, которые содержатся в абрикосах, помогают предотвратить возрастные заболевания глаз. Кроме того, этот фрукт содержит ретинол (витамин А), который предотвращает возрастную дегенерацию желтого пятна.

Согласно исследованиям, местное применение экстракта абрикосовых косточек может уменьшить сухость глаз, стимулируя выработку слез.

Защищают сердце

Фото: Getty Images

В абрикосах содержится калий, который способен снижать давление и, как следствие, предотвращать сердечные приступы. Клетчатка, которая также в изобилии содержится во фруктах, снижает уровень холестерина и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, такие как атеросклероз.

Помогают похудеть

Клетчатка помогает чувствовать сытость на протяжении более длительного времени, а это способствует контролю веса. Питательные вещества, содержащиеся в абрикосах, стимулируют клетки мозга – танициты, которые отвечают за контроль аппетита и сытость.

Абрикосы также могут ускорить обмен веществ и таким образом способствовать похудению.

Улучшает здоровье костей

Абрикосы богаты кальцием — важным минералом, который способствует здоровью костей. А еще калием, который необходим для правильного усвоения и распределения кальция в организме.

Исследования доказывают, что абрикосы могут изменить метаболизм костей у женщин в постменопаузе.

Борется с анемией

Абрикосы являются прекрасным источником железа, которое помогает при анемии. Железо повышает выработку гемоглобина, а это также помогает улучшить качество крови.

Помогает лечить ОРЗ и астму

Фото: Pixabay

Ученые установили обратную зависимость между флавоноидами, который содержатся в абрикосах, и астматическими симптомами.

К ним относятся астма, простуда и грипп. Витамин Е, который содержится в абрикосах, также играет роль в лечении респираторных заболеваний. Он действует как антиоксидант и борется со свободными радикалами. Этот процесс повышает иммунитет и предотвращает возникновение простуды и гриппа.

Делает кожу сияющей

Скраб из абрикоса помогает улучшить тон кожи, отшелушивая поврежденные клетки. Вы можете использовать абрикосовое масло с сахаром, чтобы сделать превосходный скраб для лица и тела. Это отличный эксфолиант, который удаляет омертвевшие клетки кожи и придает ей гладкость и мягкость. Он также удаляет черные точки и очищает поры.

Задерживает признаки старения

Фото: Getty Images

Скраб, приготовленный из косточек абрикоса, помогает избавиться от старых, омертвевших клеток кожи и способствует росту новых клеток. Это отшелушивающее действие помогает избавиться от тонких линий и мелких морщин, удаляя с кожи поврежденные поверхностные клетки.

Абрикосовое масло помогает сохранить чистоту, упругость и эластичность кожи. Его можно использовать с другими фруктовыми маслами в качестве маски для лица, чтобы смягчить кожу. Это масло часто используют в ароматерапевтическом массаже из-за его оживляющего и питательного действия.

Напомним, персики помогают ускорить потерю веса, улучшить состояние кожи и вывести токсины из организма.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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