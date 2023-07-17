Эмоции вышли из-под контроля: принц Джордж не сдержался на финале Уимблдона (фото)

Несмотря на то, что принц старался держать себя в руках, в наиболее драматичные моменты финала он не смог скрыть свои переживания.

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Финал Уимблдонского турнира, который состоялся 16 июля, посетили не только принц и принцесса Уэльская, но и двое их старших детей – принц Джордж и принцесса Шарлотта. По протоколу турнира, несовершеннолетним запрещено посещать игры Уимблдона, однако членов королевской семьи это правило не касается. Джордж впервые посетил матчи в прошлом году, а его сестра дебютировала в качестве болельщицы на турнире в 2023-м, пишет Фокус.

И брат, и сестра не сдерживали своих эмоций, когда наблюдали за финальным поединком в одиночном мужском разряде, где 20-летний испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над сербом Новаком Джоковичем, который четыре раза подряд выигрывал Уимблдон.

Если об эмоциях Шарлотты написали все СМИ, то принц Джордж вел себя более сдержанно, хотя в самые драматичные моменты он не мог сдерживаться, то прикрывая рот от удивления, то закрывая лицо руками.

Отметим, что в прошлом году, когда Джордж впервые посетил Уимблдон, он пообщался с победителем турнира Новаком Джоковичем, а также ему дали подержать кубок чемпиона. О чем разговаривал принц с Джоковичем, неизвестно, но при этом присутствовали также родители Джорджа, пожавшие руку талантливому игроку.

Испанец Карлос Алькарас одержал вторую победу на турнирах серии "Большой шлем", а в прошлом году стал настоящей сенсацией на US Open. Он сохранил статус первой ракетки мира и завершил победную серию Джоковича на британском турнире, который выигрывал мэйджор четыре раза подряд (2018, 2019, 2021, 2022).

Принцесса Уэльская вручила кубок победителю.

Ранее Фокус писал, что принцесса Шарлотта надела на турнир особенное платье.