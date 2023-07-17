18 июля 2023 года кармические Лунные узлы меняют знак - перемены неизбежны

Уже завтра Северный Лунный Узел перейдет в знак Овна, а Южный Лунный Узел – в знак Весов.

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Когда и как Кармические Лунные узлы меняют знак?

Кармические лунные узлы с завтрашнего дня меняют знак на следующие 18 месяцев — с 18 июля 2023 года по 11 января 2025 года. Северный Лунный Узел перейдет в знак Овна, а Южный Лунный Узел – в знак Весов.

Что сулит нам переход Лунных узлов в знак Овна и Весов?

Следующие полтора года будут отличным периодом начинаний и проявлений своей индивидуальности, ведь Овен связан с решительностью, смелостью и самоутверждением. Стоит быть храбрее не бояться нового.

А вот Весы символизируют гармонию, партнерство и баланс. Значит акцент в это время в нашей жизни будет и на сотрудничестве и дипломатии.

Стоит быть готовым к переменам и быть открытым для новых начинаний, особенно это касается Овна и Весов. Возможно придется самому задавать импульс, проявлять инициативу и делать первые шаги. А еще отстаивать свои границу, научится говорить "нет" и не поддаваться на чужие манипуляции.

Также период будет благоприятным для поиска ответов на важные вопросы, поиска своего призвания и налаживания коммуникации с близкими. Это может означать умение слушать и уважать мнения других, а также стремление к справедливости и равенству.

В глобальном плане этот период может быть связан с ростом активизма и борьбы за социальную справедливость. Мы можем ожидать усиления политических движений, которые стремятся к равноправию и справедливости, а также преодолению общего врага.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wyJuyoyBUkE