18 липня 2023 року кармічні Місячні вузли змінюють знак — зміни неминучі

Уже завтра Північний Місячний Вузол перейде в знак Овна, а Південний Місячний Вузол — у знак Терезів.

Related video

Коли і як Кармічні Місячні вузли змінюють знак?

Кармічні місячні вузли відзавтра змінюють знак на наступні 18 місяців — із 18 липня 2023 року до 12 січня 2025 року. Північний Місячний Вузол перейде в знак Овна, а Південний Місячний Вузол — у знак Терезів.

Що обіцяє нам перехід Місячних вузлів у знак Овна і Терезів?

Наступні півтора року будуть чудовим періодом починань і проявів своєї індивідуальності, адже Овен пов'язаний з рішучістю, сміливістю і самоствердженням. Варто бути хоробрішим і не боятися нового.

А ось Терези символізують гармонію, партнерство та баланс. Отже, акцент у цей час у нашому житті буде і на співпраці та дипломатії.

Варто бути готовим до змін і бути відкритим для нових починань, особливо це стосується Овна і Терезів. Можливо, доведеться самому задавати імпульс, проявляти ініціативу і робити перші кроки. А ще відстоювати свої кордони, навчитися говорити "ні" і не піддаватися на чужі маніпуляції.

Також період буде сприятливим для пошуку відповідей на важливі питання, пошуку свого покликання і налагодження комунікації з близькими. Це може означати вміння слухати та поважати думки інших, а також прагнення до справедливості та рівності.

У глобальному плані цей період може бути пов'язаний зі зростанням активізму та боротьби за соціальну справедливість. Ми можемо очікувати посилення політичних рухів, які прагнуть рівноправності та справедливості, а також подолання спільного ворога.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=wyJuyoyBUkE