Украинской беженке Софие Каркадым грозит арест в Великобритании, — СМИ

София "прославилась" любовным романом с британцем, с которым завела отношения когда он и его партнерша предоставили ей убежище после начала полномасштабного вторжения РФ.

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23-летняя София Каркадым, беженка из Украины, которая уехала в Великобританию, когда началась полномасштабная война с Россией, должна была 17 июля предстать перед судом после того, как укусила офицера полиции. Полицию вызвали в дом, который София снимала вместе со своим парнем Тони Гарнеттом. Их история стала достоянием общественности когда Тони бросил ради украинки свою многолетнюю партнершу и их детей. Об этом пишет Daily Mail.

София Каркадым должна была предстать перед мировыми судьями после того, как якобы укусила полицейского, когда он пытался ее арестовать.

Каркадым была в доме своего бывшего любовника, охранника Тони Гарнетта, в Брэдфорде, Западный Йоркшир, где она собирала свои вещи, когда к дому была вызвана полиция.

Во время ссоры она якобы укусила мужчину-полицейского и ей было предъявлено обвинение по двум пунктам обвинения в нападении.

Но, как пишут журналисты, днем 17 июля ​​Каркадым не явилась в магистратский суд Брэдфорда и был выдан ордер на ее арест.

София Каркадым и Тони Гарнетт Фото: The Sun

Тони Гарнетт заявил, что между ним и Софией все кончено.

"Я не хочу иметь с ней ничего общего. Насколько мне известно, она прибыла в среду из Украины. Она пришла забрать свои вещи из моего дома", — заявил Тони.

София Каркадым попал в заголовки газет после того, как соблазнила Тони Гарнетта через десять дней после того, как он и его партнерша Лорна дали ей убежище в своем доме как беженке из Украины.

Гарнетт и Каркадым признались, что их влекло друг к другу и они переехали из его семейного дома к его родителям, прежде чем нашли жилье для аренды.

На ранних этапах романа пара была счастлива, говорила о свадьбе и о том, что проведет остаток жизни вместе.

Но роман остыл после нескольких ссор. Гарнетт говорил, что чувства к украинке остыли, поскольку что она "пила крепкое пиво и закатывала истерики".

Каркадым призналась, что ее смущал тот факт, что Тони больше не планировал иметь детей. После рождения двух дочек он сделал вазэктомию. А также украинку смущали его неостывшие чувства к бывшей девушке, о которой он регулярно с любовью отзывался.

У пары были бурные отношения: они оба были арестованы полицией по разным поводам за нарушения общественного порядка.

Каркадым прилетела в Украину в прошлом году только для того, чтобы Гарнетт поехал за ней и привез ее обратно.

Но три месяца назад пара рассталась навсегда и Каркадым вернулась в Украину.

Она вернулась в Великобританию, чтобы забрать свои вещи из дома мистера Гарнетта, когда, как полагают, между бывшей парой вспыхнул скандал. Сам Тони Гарнетт уже встречается с новой девушкой.

"Я не знаю, где она сейчас. Я не так часто общаюсь с ней, потому что у меня теперь есть новая девушка", — заявил он.