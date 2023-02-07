Тони Гарнетт, британец бросивший семью ради украинской беженки, был арестован после скандала

Тони арестовала полиция после того, как он очень шумно ссорился с Софией Каркадым.

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Британец Тони Гарнетт, который "прославился", когда бросил свою девушку и двоих детей ради украинской беженки Софии Каркадым, провел ночь в полицейском участке, после шумной ссоры с Софией. Об этом пишет Daily Mail.

Оказалось, что Тони и София поспорили из-за того, что он слишком много времени проводит со своими дочерьми. Он играл с дочкой в онлайн-видеоигру со своей шестилетней дочерью, когда между ним и Софией вспыхнули крики и ругань.

[ + – ] Тони Гарнетт с дочкой

Они так шумели, что соседи вызвали полицию, и Тони Гарнетта задержали на целую ночь за нарушение общественного порядка.

После инцидента пара вела себя тихо и от комментариев отказалась. Но источник, близкий к паре, рассказал, что они снова ссорились из-за детей.

"Тони безумно любит своих дочерей, и София сделала все возможное, чтобы понять это. Но она молода и хочет собственных детей от Тони. Но ему сделали вазэктомию, что и стало причиной конфликта", — рассказал источник, добавив, что сейчас никто из них не работает, что создает дополнительное напряжение в отношениях.

Тони Гарнетт, которого показывали по телевидению, говорит, что не может получить работу в сфере безопасности, которой он занимался большую часть своей жизни, потому что он стал слишком известен. А София Каркадым не работает, потому что недостаточно хорошо знает язык.

Напомним, история Софии Каркадым из Ивано-Франковской области и Тони Гарнетта из Британии началась, когда она уехала из Украины после вторжения ВС РФ.

Гарнетт и его тогдашняя девушка Лорна приняли ее у себя. Однако в скором времени Тони бросил Лорну и двоих их дочерей и начал жить с Софией.

Между ними не все было гладко, к тому же Софию арестовали за пьяный скандал. В итоге, она вернулась в Украину, но Тони вскоре поехал за ней и пара снова начала встречаться и жить вместе в Великобритании.

Тони Гарнетт заявил, что простил Софию Каркадым за пьяные выходки и сказал, что хочет дать их отношениям еще один шанс.

"Я думаю, что мы вместе сможем с этим справиться. Она очень привлекательная женщина, и с ней всегда есть о чем поговорить. Я хочу узнать ее получше, и на этот раз мы будем действовать медленнее", — сообщил Гарнетт.