Украинка София Каркадым и британец, бросивший ради нее свою семью, возобновили свой роман

Еще в октябре София уехала домой, в Ивано-Франковскую область, после того, как Тони Гарнетт заявил, что не хочет иметь с ней ничего общего.

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Страсти между украинской беженкой Софией Каркадым и британцем Тони Гарнеттом не утихают. Тони приютил Софию в начале войны, а потом бросил ради нее свою семью. Роман закончился скандалом и София вернулась в Украину. А теперь пара снова вместе. Об этом пишет Daily Mail.

Тони и София расстались после ее пьяных выходок, как рассказывал сам британец. И в октябре София Каркадым уже постила фото из родной Коломыи. Но Тони в итоге полетел за ней в Украину и теперь пара снова вместе.

Тони Гарнетт заявил, что простил Софию Каркадым за пьяные выходки и сказал, что хочет дать их отношениям еще один шанс после десятинедельного разрыва.

"Я думаю, что мы вместе сможем с этим справиться. Она очень привлекательная женщина, и с ней всегда есть о чем поговорить. Я хочу узнать ее получше, и на этот раз мы будем действовать медленнее", — сообщил Гарнетт.

[ + – ] София Каркадым и Тони Гарнетт Фото: The Sun

Охранник Тони печально известен тем, что влюбился в блондинку-ИТ-менеджера Софию в мае прошлого года после того, как он и его десятилетняя партнерша Лорна Гарнетт, 28 лет, присоединились к правительственной схеме помощи украинским беженцам и пригласили ее в свой дом в Брэдфорде, Западный Йоркшир.

Он и София покинули его семейный дом всего через десять дней после того, как украинка начала жить с ним и его семьей. Пара сняла коттедж в Брэдфорде, но их отношения испортились, когда Тони обвинил Софию в неоднократном пьянстве и жестоком обращении.

Он утверждал, что ее пьянство и ревность к его двум дочерям вызвали споры между ними.

В итоге Тони бросил Софию после того, как она якобы вонзила нож в их кухонную стену во время одной ссоры, и они поругались, когда праздновали его 30-летие.

В итоге София была арестована полицией за домогательства после того, как проигнорировала приказ держаться от него подальше и вернулась в их дом, чтобы умолять его вернуть ее.

[ + – ] Момент задержания Софии полицей

Она со слезами на глазах вернулась в Украину, поскольку ее первоначальный статус беженца истекал, а Тони назвал его отношения с ней "огромной ошибкой".

Но пара поддерживала связь с помощью регулярных видеозвонков, и на прошлой неделе Тони решил поехать навестить ее в Украине.

Он прилетел в Польшу и сел на автобус, чтобы пересечь границу, а через несколько часов прибыл в дом ее семьи в нескольких часах езды от Львова.

Теперь пара возродила свой роман и вернулась жить вместе в Йоркшир.

"Честно говоря, я скучал по ней, и мой гнев по поводу ее пьянства утих. Она пообещала мне, что никогда больше не прикоснется к алкоголю, и с того дня, как я приехал в Украину, чтобы увидеть ее, она не притрагивалась к выпивке. И в Йоркшире тоже не притрагивалась", — сказал Тони и уточнил, что София начала пить, потому что тяжело переживала расставание со своей семьей.

Он сказал, что они с Софией обсудили все с ее родителями и бабушкой, которая была очень с ним мила и готовила для него каждый день.

"Она из очень хорошей семьи, и все очень любят друг друга. Они доверили мне заботу об их дочери, и я это сделаю. Я дал им свое обещание", — заявил Тони.

"Когда я был там, были регулярные отключения электричества, и ВС РФ обстреливали Львов ракетами. К счастью, украинские системы ПВО их перехватили", — рассказал Тони. Он также признал, что теперь ему нужно устроиться на работу, а София готовится поступать в колледж.

[ + – ] Тони запостил видео из Украины в соцсетях

Он также надеется, что незнакомцы в Сети перестанут обсуждать и осуждать его.

София призналась, что любит Тони, хочет выйти за него замуж и завести с ним детей.

"Я рада, что он приехал в Украину, чтобы вернуть меня, и это показало мне, что он действительно заботится обо мне. Все, что происходило раньше, было из-за напряжения и одиночества, которые я чувствовала, оставив свою семью в Украине", — призналась девушка.

Бывшая партнерша Тони Лорна призналась, что она удивлена тем фактом, что ее бывший возобновил отношения с Софией.

Напомним, расставаясь с Софией пару месяцев назад. Тони Гарнетт заявлял, что "перевернул эту страницу" и больше не хочет встречаться с девушкой. Но, как оказалось, все изменилось.