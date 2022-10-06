София Каркадым, украинская беженка, разлучившая британца с его семьей, вернулась домой

София Каркадым уже опубликовала фото из городка Коломыя в Львовской области.

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22-летняя София Каркадым, про которую писали все британские таблоиды после того, как она разлучила пару, приютившую ее после бегства от войны в Украине, вернулась домой. Об этом пишет Daily Mail.

Девушка уже опубликовала свежие фото из городка Коломыя в Львовской области и сообщила, что "Украина нуждается в мире, и я тоже".

Софии пришлось вернуться после того, как ее британский возлюбленный, 30-летний охранник Тони Гарнетт бросил ее. Произошло это после нескольких скандалов, когда Тони даже пришлось вызвать полицию.

[ + – ] София Каркадым и Тони Гарнетт в начале отношений Фото: The Sun

После этого Софии запретили к нему приближаться, и она была вынуждена переехать во временное жилье из дома, который Тони снял для них. Она надеялась, что Гарнетт захочет возродить их роман, но он категорически отказался.

София Каркадым уже рассказала, что, вернувшись домой, увидела похороны украинского солдата, погибшего на войне с Россией и была "вся в слезах".

Из Британии она выехала еще в понедельник, и после долгого путешествия на машине, самолете и поезде, в Коломые ее встретила бабушка. Она пробудет неделю на родине, прежде чем поедет в Киев, где живет ее мать и сестра.

София заявила, что "счастлива быть дома". Но отметила, что ее бабушка против того, чтобы она ехала в столицу, потому что опасность того, что ВС РФ могут атаковать Киев все еще остается.

"Ситуация здесь неблагоприятная. Люди, которые говорят, что половина Украины находится в безопасности, не имеют об этом реального представления и не могут быть уверены. Это опасно, и повсюду царит неопределенность", — сказала девушка, отметив, что хоть и скучает по своему британскому бойфренду, но теперь хочет заняться своей жизнью.

"Я очень скучаю по Тони, но я больше не хочу плакать из-за него. Хоть ВС РФ все еще в моей стране, я почувствовала себя лучше, когда попала в Украину и смогла говорить на родном языке", — сказала София.

Сам Тони Гарнетт, который проводил Софию в аэропорт и посадил на самолет, заявил, что тема его скандального романа закрыта.

[ + – ] София и Тони в аэропорту

"Я действительно не хочу больше ничего говорить о Софии. Могу сказать, что я рад, что София в безопасности в Украине. Мы все еще друзья. И мне будет приятно увидеть ее снова, если и когда она вернется", — сказал Гарнетт.

Рассказывая о своем романе с британцем, София Каркадым отметила, что у них было все серьезно и она даже планировала свадьбу, но ей было нелегко узнать, что Тони Гарнетт сделал вазэктомию и больше не может иметь детей, после того, как у него родились двое детей от Лорны.

Напомним, София и Тони расстались после четырех месяцев отношений, после того, как Гарнетт бросил свою многолетнюю подругу и двоих детей ради Софии Каркадым. Теперь он пытается восстановить отношения и реанимировать свой бизнес.