София Каркадым, разлучившая британца с его семьей, собирается назад в Украину

Ради Софии британец Тони Гарнетт бросил свою девушку и детей, но они расстались спустя четыре месяца

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София Каркадым, беженка из Украины, дала эксклюзивное интервью в котором сообщила, что, возможно вернется домой, после того, как их отношения с британцем Тони Гарнеттом закончились самым драматическим образом. Софию арестовала полиция после пьяной ссоры, когда она угрожала Тони ножом. Об этом пишет Daily Mail.

София Каркадым сказала, что сейчас переживает очень нелегкое время и все еще любит Тони.

"Я сказала ему, что больше никогда не буду пить и что мы могли бы жить счастливо вместе, если бы он просто дал мне еще один шанс. Но он отказался и я не знаю, что делать дальше", — рассказала девушка.

[ + – ] София Каркадым сейчас живет во временном жилье Фото: Скриншот

По ее словам, ей, возможно, придется вернуться в Украину, об этом ее просит и ее семья, но сама она еще сомневается.

"Возможно, мне придется вернуться в Украину, потому что я не могу так долго жить. Моя семья хочет, чтобы я вернулась. Но я не знаю, каким будет мое будущее, потому что моя страна находится в состоянии войны, и там все может стать еще хуже. Англия прекрасна и здесь живут хорошие люди, я чувствую себя здесь в безопасности, но мне лучше, когда я с Тони", — сказала София.

И отметила, что ей уже поступают предложения от других мужчин. Некий миллионер предложил ей пожить в его лондонском доме, но она пока не согласилась. И из ее Instagram были удалены все общие с Тони Гарнеттом снимки и посты, описывающие их отношения.

Сам Тони Гарнетт сказал Софии, что у них нет никаких шансов на воссоединение.

[ + – ] Тони Гарнетт и София Каркадым Фото: www.instagram.com/sonya_dobrvlsk/

"У меня есть сердце, мне ее жаль, но вместе мы не будем. Может быть, мы станем друзьями, но потом, когда это безумие закончится. Иногда нужно быть жестоким, чтобы быть добрым. Ей будет намного лучше в Украине, или, если она заведет новые отношения", — сказал Тони.

Напомним, история украинской беженки Софии Каркадым и британца Тони Гарнетта началась несколько месяцев назад. София приехала в Британию после начала войны с Россией. Ее приняли в семье Лорны и Тони.

Однако через некоторое время Тони бросил Лорну, с которой прожил более 10 лет, двоих детей, и начал отношения с Софией.

Эта любовная история продлилась около четырех месяцев и закончилась скандалом. Софию дважды арестовывали из-за пьяных ссор, когда она вела себя агрессивно и размахивала ножом.

Полиция предупредила ее, чтобы она не приближалась к бывшему любовнику и не искала с ним встреч.

Бывшая девушка Тони, Лорна, уже сообщила, что позволит ему видеться с детьми, но вместе жить они не будут. Сам Тони пытается найти работу и уже получил кучу предложений от женщин, которые не прочь с ним встречаться. Среди них есть даже модели.

Лорна мечтает, чтобы шумиха утихла, потому что после того, как их семейная драма стала достоянием СМИ, в школе ее детям не дают покоя.