Британец, бросивший семью ради украинской беженки, пожалел о своем решении

Британец утверждает, что устал от "иррационального поведения" своей подруги.

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Нашумевшая на весь мир история 30-летнего Энтони Гарнетта, который ради украинской беженки Софии Каркадым бросил свою подругу Лорну Гарнетт, родившую ему двух дочерей и прожившую с ним 10 лет, всего через 10 дней после знакомства с девушкой, подошел к завершению: пара рассталась спустя четыре с половиной месяца отношений, пишет Daily Mail.

По словам Тони, его восточноевропейская подруга "не способна обращаться с алкоголем", повредила ножом стену в арендованном доме и "активно вмешивалась в его общение с дочерьми", которым 3 года и 6 лет. Однако апогеем стало празднование 30-летия Гарнетта в Брэдфорде (Западный Йоркшир), где жила пара. Ссора произошла, когда у Софии и Тони гостили еще двое украинских беженцев – София Расторгуева и ее бойфренд Илья Троневич. Выяснение отношений закончилось тем, что девушка, по словам британца, повредила ножом стену, и в результате Гарнетту пришлось вызвать полицию.

Как признается мужчина, ему надоело ее "иррациональное поведение".

"Я больше не могу терпеть ее оскорбления или гнев. Я бросил Лорну и двух своих детей ради нее и приложил все дополнительные усилия, чтобы сохранить наши отношения, над которыми я так много работал. Я знал, что мы будем выглядеть, как придурки, если расстанемся, потому что о нас писали СМИ и показывало телевидение, к нам было приковано огромное внимание… Мне было ее искренне жаль. Она покинула свой дом и свою страну, которая находилась в состоянии войны и никого здесь не знала. Я думал, что влюблен в нее. Но в ней есть сторона, с которой я больше не могу мириться. Она злится и агрессивна", – поделился британец с журналистами.

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Когда во время празднования дня рождения София несколько раз ударила ножом в стену, он не на шутку испугался.

"Это действительно напугало меня, и у меня не было другого выбора, кроме как позвонить в полицию. Меня это совсем не радует. Но я беспокоился о своей безопасности", – подчеркнул он, не уточняя при этом, что именно стало спусковым крючком для такого поступка со стороны его подруги.

Теперь Гарнетт уверяет, что совершил ошибку, начав отношения с Софией:

"Как я говорил ранее, мои отношения с Лорной уже закончились, и я был очень несчастен. Но это было неправильно для меня. Я пытался ей помочь (Софии). Я не бросил ее и даже отправлял сообщения ее матери с помощью Google Translate, чтобы она помогла... Она может страдать посттравматическим стрессовым расстройством. Но она из Киева (на само деле София – со Львова, – прим. ред), где почти не было войны. Я надеюсь, что она найдет безопасное место для жизни и будет в более счастливом месте. Но она не для меня".

После ссоры София отправила ему несколько сообщений, где признавалась в любви и просила о примирении, но он отказал, ответив, что "давал ей не один шанс".

Теперь Тони, на которого обрушился шквал оскорблений в сети из-за его отношений с Софией, сказал, что скоро будет искать новый дом, а также распрощается с другими украинскими беженцами.

Что касается Лорны, которую Тони бросил ради украинки, то она утверждает, что предвидела подобный финал, говоря, что "все закончится катастрофой", но не предполагала, что это случится так скоро. Лорна не может публично говорить о Тони из-за судебных разбирательств, но The Sun сообщила, что женщина не примет его обратно даже "через миллион лет".

[ + – ] Дочери Тони Гарнетта

"Он так много выбросил. Он не может видеть меня из-за запретительного судебного приказа, и он не видел детей. Но трудно испытывать какое-либо сочувствие", – говорила девушка своим друзьям. Она тяжело переживала предательство партнера, но оставалась сильной ради своих детей.

Тони и Лорна впервые приняли Софию после того, как подали заявку на участие в программе правительства по приему беженцев, потому что хотели помочь людям, спасающимся из охваченной войной Украины. Из-за затягивания процесса Гарнетт присоединился к группам в Facebook, где украинцы искали спонсоров, чтобы быстрее найти человека, которому они могут помочь.

Он связался с Софией через одну из групп, и она прилетела в Великобританию 4 мая, поселившись в Брэдфорде с ним, Лорной и их дочерьми. По словам Тони, они сразу же поладили, несмотря на то, что София не говорила по-английски, но он знал словацкий, который немного похож на украинский, и таким способом они понимали друг друга.

Британец и украинка все чаще оставались смотреть телевизор, когда Лорна шла спать, а также начали вместе ходить в спортзал. Лорне все это не нравилось, она ревновала и в конце концов попросила Софию покинуть семейный дом. Это произошло всего через 10 дней после ее приезда в Великобританию. Услышав слова партнерши, Тони заявил, что уходит вместе с Софией.

В итоге новая пара переехала к родителям Тони, прежде чем найти собственное жилье и начать процесс подачи заявления на постоянную визу для Софии.

"Как только я его увидела, он мне сразу понравился. Это было очень быстро, но это наша история любви. Я знаю, что люди будут думать обо мне плохо, но это случается. Я видела, как несчастен был Тони", – рассказывала София.

В свою очередь Тони сожалел, что причинил Лорне боль, но, по его словам, их отношения себя уже исчерпали.

Гарнетт и Каркадым говорили о планах создать семью и завести детей, однако этим намерениям теперь не суждено сбыться.

[ + – ] Гарнетт даже записал рэп по мотивам неудавшихся отношений с Софией

Напомним, как начало романа описала сама София, которая в интервью Фокусу рассказала свою версию.