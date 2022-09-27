Британець, який залишив сім'ю заради української біженки, пошкодував про своє рішення

Британець стверджує, що втомився від "ірраціональної поведінки" своєї подруги.

Related video

Історія 30-річного Ентоні Гарнетта, що нашуміла на весь світ, який заради української біженки Софії Каркадим кинув свою подругу Лорну Гарнетт, яка народила йому двох дочок і прожила з ним 10 років, усього через 10 днів після знайомства з дівчиною, підійшла до завершення: пара розлучилася через чотири з половиною місяця стосунків, пише Daily Mail.

За словами Тоні, його східноєвропейська подруга "не здатна поводитися з алкоголем", пошкодила ножем стіну в орендованому будинку й "активно втручалася в його спілкування з дочками", яким 3 та 6 років. Проте апогеєм стало святкування 30-річчя Гарнетта в Бредфорді (Західний Йоркшир), де мешкала пара. Сварка сталася, коли в Софії і Тоні гостювали ще двоє українських біженців — Софія Расторгуєва та її бойфренд Ілля Троневич. З'ясування стосунків закінчилося тим, що дівчина, за словами британця, пошкодила ножем стіну, і Гарнетту довелося викликати поліцію.

Як зізнається чоловік, йому набридла її "ірраціональна поведінка".

"Я більше не можу терпіти її образи або гнів. Я кинув Лорну й двох своїх дітей заради неї і доклав усіх додаткових зусиль, щоб зберегти наші стосунки, над якими я так багато працював. Я знав, що ми матимемо вигляд дурнів, якщо розлучимося, тому що про нас писали ЗМІ та показувало телебачення, до нас була прикута велика увага... Мені було її щиро шкода... Вона покинула свій дім і свою країну, яка перебувала в стані війни, і нікого тут не знала. Я думав, що закоханий у неї. Але в ній є сторона, з якою я більше не можу миритися. Вона зла й агресивна", — поділився британець із журналістами.

[ + – ] Про роман Софії та Ентоні розповідали всі британські ЗМІ.

Коли під час святкування дня народження Софія кілька разів ударила ножем у стіну, він не на жарт злякався.

"Це справді налякало мене, і в мене не було іншого вибору, окрім як зателефонувати до поліції. Мене це зовсім не тішить. Але я турбувався про свою безпеку", — наголосив він, не уточнюючи при цьому, що саме стало спусковим гачком для такого. вчинку з боку його подруги.

Тепер Гарнетт запевняє, що зробив помилку, почавши стосунки із Софією:

"Як я говорив раніше, мої стосунки з Лорною вже закінчилися, і я був дуже нещасний. Але це було неправильно для мене. Я намагався їй допомогти (Софії). Я не покинув її і навіть надсилав повідомлення її матері за допомогою Google Translate, щоб вона допомогла... Вона може страждати на посттравматичні стресові розлади, але вона з Києва (насправді Софія зі Львова, — прим. ред.), де майже не було війни, я сподіваюся, що вона знайде безпечне місце для життя й буде в щасливішому місці. Але вона не для мене".

Після сварки Софія відправила йому кілька повідомлень, де освідчувалась у коханні та просила про примирення, але він відмовив, відповівши, що "давав їй не один шанс".

Тепер Тоні, на якого обрушився шквал образ у мережі через його стосунки із Софією, сказав, що скоро шукатиме новий будинок, а також розпрощається з іншими українськими біженцями.

Щодо Лорни, яку Тоні покинув заради українки, то вона стверджує, що передбачала подібний фінал, говорячи, що "все закінчиться катастрофою", але не припускала, що це станеться так скоро. Лорна не може публічно говорити про Тоні через судові розгляди, але The Sun повідомила, що жінка не прийме його назад навіть "через мільйон років".

[ + – ] Дочки Тоні Гарнетта

"Він так багато викинув. Він не може бачити мене через заборонний судовий наказ, і він не бачив дітей. Але важко відчувати будь-яке співчуття", — говорила дівчина своїм друзям. Вона важко переживала зраду партнера, але залишалася сильною заради своїх дітей.

Тоні та Лорна вперше прийняли Софію після того, як подали заявку на участь у програмі уряду з прийому біженців, бо хотіли допомогти людям, які рятуються з охопленої війною України. Через затягування процесу Гарнетт приєднався до груп у Facebook, де українці шукали спонсорів, щоби швидше знайти людину, якій вони можуть допомогти.

Він зв'язався із Софією через одну з груп, і вона прилетіла у Великобританію 4 травня, оселившись у Бредфорді з ним, Лорною та їхніми дочками. За словами Тоні, вони відразу ж порозумілися, незважаючи на те, що Софія не говорила англійською, але він знав словацьку, яка трохи схожа на українську, і в такий спосіб вони розуміли одне одного.

Британець ц українка все частіше залишалися дивитися телевізор, коли Лорна йшла спати, а також почали разом ходити в спортзал. Лорні все це не подобалося, вона ревнувала і, зрештою, попросила Софію залишити сімейний будинок. Це сталося лише через 10 днів після її приїзду у Великобританію. Почувши слова партнерки, Тоні заявив, що йде разом із Софією.

У результаті нова пара переїхала до батьків Тоні, перш ніж знайти власне житло та розпочати процес подання заяви на постійну візу для Софії.

"Щойно я його побачила, він мені відразу сподобався. Це було дуже швидко, але це наша історія кохання. Я знаю, що люди думатимуть про мене погано, але це трапляється. Я бачила, як нещасний був Тоні", — розповідала Софія.

Зі свого боку, Тоні шкодував, що завдав Лорні біль, але, за його словами, їхні стосунки себе вже вичерпали.

Гарнетт і Каркадим говорили про плани створити сім'ю та завести дітей, проте цим намірам тепер не судилося збутися.

[ + – ] Гарнетт навіть записав реп за мотивами невдалих стосунків із Софією

Нагадаємо, як початок роману описала сама Софія, яка в інтерв'ю Фокусу розповіла свою версію.