Українська біженка, яка розлучила британську пару, звинуватила у розлученні колишню свого хлопця

Софія Каркадим розповіла, що коли приїхала до пари, яка приймає її, ті вже були на межі розлучення.

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Невеликий міжнародний любовний скандал стався днями у Великій Британії. Українська дівчина Софія Каркадим, яка прибула зі Львова як біженка, отримала притулок у родині Тоні Гарнетта та його дівчини Лорни. Проте за десять днів Тоні покинув Лорну, з якою прожив десять років і двох дітей і тепер будує майбутнє із Софією. Та після хвилі хейту в соцмережах заявила, що Лорна сама винна. Про це пише NYpost.

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"Її постійні підозри, напруга — це тільки зблизило нас із Тоні. Вона сама створила цю ситуацію, постійно припускаючи, що щось відбувається, коли це було не так. Тож це її вина", — заявила Софія.

Каркадим стверджує, що коли вона переїхала до Тоні та Лорни, їхні стосунки вже були неідеальні, і вони перебували на межі розлучення.

[ + – ] Тоні та його колишня дівчина Лорна Фото: Соцсети

"Наскільки я розумію, вони зруйнували свої стосунки задовго до мого приїзду. Їхні стосунки не складалися. І моєї провини в цьому немає. Я сама вирішила піти, і коли я це зробила — Тоні вирішив піти зі мною", — розповіла дівчина.

Біженка розповіла також, що її власна сім'я зреклася її через цей епізод, стверджуючи, що інші потенційні господарі тепер двічі подумають, перш ніж приймати українців у своїх будинках.

"Кажуть, що через мене тепер ніхто у Великій Британії не прийме українців. Кожна британська сім'я тепер думатиме: "Я не можу прийняти біженку, бо вона забере у мене мого чоловіка". Це більше, ніж про мене, Тоні та Лорну", — нарікала Софія.

[ + – ] Софія кілька років тому Фото: Соцсети

Сам Тоні Гарнетт був не такий багатослівний.

"Я знаю, що це звучить як лайно, але ви маєте справу з картами, які вам здали. Карти, які були у мене — це було просто. Я — щасливий. Я знаю, що вчинив правильно", — заявив він.

Нагадаємо, Софія Каркадим поїхала до Великобританії не одразу. ІТ-менеджерка спочатку полетіла в Берлін, де кілька тижнів чекала на отримання британської візи. На початку травня вона прилетіла в Манчестер й оселилася в будинку Тоні Гарнетта та його дружини Лорни у Західному Йорку. Через десять днів 29-річний Тоні та 22-річна Софія пішли жити в будинок його батьків.

А незабаром у мережі спливла інформація, що Софія, можливо, є не зовсім тією, за яку себе видає. Один із користувачів Twitter знайшов оголошення на популярному сайті OLX, де Софію звинувачують у шахрайстві.

[ + – ] Повідомлення, знайдене в мережі Фото: Соцсети

Наразі всі її сторінки в соцмережах закриті.