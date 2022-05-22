Кинув двох дітей: британець дав притулок українській біженці, а потім втік з нею від дружини

Сім'я розпалася після десяти років шлюбу. Дівчина зі Львова прожила у будинку британця десять днів.

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Британець Тоні Гарнетт прихистив у своєму домі українську біженку зі Львова, а через десять днів втік з нею від дружини. Про це пише The Sun.

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29-річний чоловік доєднався до спеціальної програми Міністерства у справах біженців Великобританії "Домівки для України" та впустив у свій дім 22-річну українку Софію Каркадим.

На початку повномасштабної війни ІТ-менеджерка Софія поїхала до Берліна, де кілька тижнів чекала на отримання британської візи. На початку травня дівчина прилетіла в Манчестер та поселилася в дім Тоні Гарнетта та його дружини Лорни у Західному Йорку.

Одразу після приїзду львів'янки 29-чоловік перемістив свою шестирічну доньку зі своєї кімнати на двоярусне ліжко разом із її трирічною сестрою, щоб звільнити простір для Софії. То ж нова мешканка все більше викликала запитань та невдоволення зі сторони дружини Тоні.

[ + – ] Британець втік від своєї дружини разом з українкою Софією Фото: The Sun

Одного дня Лорна наказала українці шукати нове помешкання, проте разом із Софією зібрав валізи та виїхав з дому і Тоні.

Українська біженка зізналася: "Як тільки я його побачила, мені він сподобався. Це було дуже швидко, але це наша історія кохання. Я знаю, що люди подумають про мене погано, але це трапляється. Я бачила, яким нещасним був Тоні".

Як відомо, Тоні Гарнетт та Лорна були разом понад 10 років та виховували двох дітей. Наразі жінка повністю спустошена, а Тоні тим часом зазначає, що його рішення є цілком правильним і він будуватиме нове життя з українською коханою.

Пара переїхала до батьків британця та підшуковує придатну квартиру у Лондоні. А Софія планує отримати британську візу на постійне проживання.

Наразі українка закрила свій профіль в Instagram та написала в описі сторінки: "Щастя — коли щастям ділитися є з ким".

Нагадаємо, королівська родина Великобританії прихистила українських біженців у своїх володіннях.

Також Фокус писав про благородний вчинок ще одного знаменитого британця. Актор Бенедикт Камбербетч поселив у своєму домі українську родину біженців.