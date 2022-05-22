Бросил двоих детей: британец приютил украинскую беженку, а потом сбежал с ней от жены

Семья распалась после десяти лет брака. Девушка со Львова прожила в доме британца десять дней.

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Британец Тони Гарнетт приютил в своем доме украинскую беженку со Львова, а через десять дней сбежал с ней от жены. Об этом пишет The Sun.

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29-летний мужчина присоединился к специальной программе Министерства по делам беженцев Великобритании "Дома для Украины" и впустил в свой дом 22-летнюю украинку Софию Каркадым.

В начале полномасштабной войны ИТ-менеджер София уехала в Берлин, где несколько недель ждала получения британской визы. В начале мая она прилетела в Манчестер и поселилась в доме Тони Гарнетта и его жены Лорны в Западном Йорке.

Сразу после приезда львовянки 29-летний мужчина переместил свою шестилетнюю дочь из своей комнаты на двухъярусную кровать вместе с ее трехлетней сестрой, чтобы освободить пространство для Софии. Так что новая жительница все больше вызывала вопросы и недовольство со стороны жены Тони.

[ + – ] Британец сбежал от своей жены вместе с украинкой Софией Фото: The Sun

Однажды Лорна приказала украинке искать новую квартиру, однако вместе с Софией собрал чемоданы и уехал из дома и Тони.

Украинская беженка призналась: "Как только я его увидела, мне он понравился. Это было очень быстро, но это наша история любви. Я знаю, что люди подумают обо мне плохо, но это случается. Я видела, как несчастен был Тони".

Как известно, Тони Гарнетт и Лорна были вместе более 10 лет и воспитывали двоих детей. Сейчас женщина полностью опустошена, а Тони тем временем отмечает, что его решение вполне правильное и он будет строить новую жизнь с украинской возлюбленной.

Пара переехала к родителям британца и подыскивает подходящую квартиру в Лондоне. София же планирует получить британскую визу на постоянное проживание.

Сейчас украинка закрыла свой профиль в Instagram и написала в описании страницы: "Счастье — когда счастьем делиться есть с кем".

Напомним, королевская семья Великобритании приютила украинских беженцев в своих владениях.

Также Фокус писал о благородном поступке еще одного знаменитого британца. Актер Бенедикт Камбербэтч поселил в своем доме украинскую семью беженцев.