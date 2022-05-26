Украинская беженка, разлучившая британскую пару, обвинила в разводе бывшую своего парня

София Каркадим рассказала, что когда приехала к принимающей ее паре – те уже были на грани развода

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Небольшой международный любовный скандал приключился на днях в Великобритании. Украинская девушка София Каркадим, прибывшая из Львова в качестве беженки, получила приют в семье Тони Гарнетта и его девушки Лорны. Однако через десять дней Тони бросил Лорну, с которой прожил десять лет и двоих детей и теперь строит будущее с Софией. Та, после волны хейта в соцсетях, заявила, что Лорна сама виновата. Об этом пишет NYpost.

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"Ее постоянные подозрения, напряжение — это только сблизило нас с Тони. Она сама создала эту ситуацию, постоянно предполагая, что что-то происходит, когда это было не так. Так что это ее вина", — заявила София.

Каркадим (или Каркадым) утверждает, что когда она переехала к Тони и Лорне, их отношения уже были неидеальны, и они находились на грани развода.

[ + – ] Тони и его бывшая девушка Лорна Фото: Соцсети

"Насколько я понимаю, они разрушили свои отношения задолго до моего приезда. Их отношения не складывались. И моей вины в этом нет. Я сама решила уйти, и когда я это сделала – Тони решил уйти со мной", — рассказала девушка.

Беженка рассказала также, что ее собственная семья отреклась от нее из-за этого эпизода, утверждая, что другие потенциальные хозяева теперь дважды подумают, прежде чем принимать украинцев в своих домах.

"Говорят, что из-за меня теперь никто в Великобритании не примет украинцев. Каждая британская семья теперь будет думать: "Я не могу принять беженку, потому что она заберет у меня моего мужа". Это больше, чем обо мне, Тони и Лорне", — посетовала София.

[ + – ] София несколько лет назад Фото: Соцсети

Сам Тони Гарнетт был не так многословен.

"Я знаю, что это звучит дерьмово, но вы имеете дело с картами, которые вам сдали. Карты, которые были у меня – это было просто. Я — счастлив. Я знаю, что поступил правильно", — заявил он.

Напомним, София Каркадим уехала в Великобританию не сразу. ИТ-менеджер сначала улетела в Берлин, где несколько недель ждала получения британской визы. В начале мая она прилетела в Манчестер и поселилась в доме Тони Гарнетта и его жены Лорны в Западном Йорке. Через десять дней 29-летний Тони и 22-летняя София ушли жить в дом его родителей.

А вскоре в Сети всплыла информация, что София, возможно, является не совсем той, за которую себя выдает. Один из пользователей Twitter нашел объявление на популярном сайте OLX, где Софию обвиняют в мошенничестве.

[ + – ] Сообщение. найденное в Сети Фото: Соцсети

Сейчас все ее страницы в соцсетях закрыты.