З любов'ю із України. Софія Каркадим розповіла справжню історію стосунків із британцем

"Біжанка з України викрала чоловіка з родини, британець Ентоні залишив дружину та двох дітей через українку Софію", — так писали ЗМІ ще кілька місяців тому. Але, як завжди, "не все так однозначно". Софія Каркадим розповіла Фокусу свою версію історії кохання.

Наприкінці травня британський таблоїд The Sun опублікував, мабуть, найрезонанснішу історію кохання, що трапилася з українською біженкою.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

У виданні розповіли, що українська 22-річна переселенка зі Львова Софія Каркадим вступила в стосунки з 29-річним британцем Ентоні Гарнеттом, який надав українці тимчасове житло в Англії. На момент знайомства із Софією Ентоні мав дівчину на ім'я Лорна, з якою вони разом виховували двох дітей.

Софію звинуватили в тому, що вона зруйнувала сім'ю та забрала чоловіка. У результаті історія викликала широку дискусію в суспільстві та поставила під питання майбутнє українських біженців у Європі.

Завдяки "Інстаграму", якому дівчина приділяє велику увагу, Фокус зв'язався із Софією Каркадим, щоб розібратися в історії стосунків. Дівчина розповіла нам свою версію подій, яка відрізняється від викладеної The Sun.

Шлях у Велику Британію

До вторгнення Росії Софія жила та працювала у Львові. Після початку війни та підвищення вартості оренди квартир дівчина вирішила поїхати в Європу.

Софіє, як ви потрапили в Англію?

— Я жила у Львові, коли почалася війна. Власниця квартири вирішила підвищити ціну на оренду, а мене виселила. Я не сперечалася, бо збиралася їхати. Взяла валізи та поїхала до свого знайомого в Німеччину. Прожила кілька тижнів, але залишатися на утриманні в людини було незручно, тому я спробувала перебратися в Берлін — власними силами. Там виникли проблеми з реєстрацією, бо подати документи на статус біженця можна лише один раз, а я вже тоді подала на візу в Англію, не хотіла залишатися в Німеччині.

Важливо

Ви з України? Як торговці людьми полюють на біженців у Європі

Тому я не могла розраховувати на виплати в Німеччині та не могла отримати житло. Кожні два дні переїжджала. Були неприємні ситуації. Якось я зайшла в будинок до 50-річного чоловіка, який здавав житло. Він запалив свічки, розлив шампанське та запропонував "поспілкуватися". Я відмовила, збиралася йти, на що він мені сказав: "Якщо ти зараз підеш, то можеш не повертатися". Я взяла валізу та поїхала в хостел. І таких ситуацій було чимало. Після цього я вирішила поїхати в Англію.

Чому обрали Велику Британію?

— Тут гарантується спонсорство на шість місяців. Якщо ти приїжджаєш у Великобританію, то протягом пів року за тебе відповідає твій спонсор. У випадку, якщо він не знає, де ти або що з тобою, він сплачує штраф у розмірі тисячі фунтів. Це мені здавалося більш безпечним і логічним.

Уточнення редакції. За спонсорською схемою громадяни України та члени їхніх сімей можуть в'їхати у Великобританію, якщо в них є спонсор, який може надати житло щонайменше на 6 місяців. У такому разі український біженець може жити, працювати й навчатися у Великій Британії, а також отримувати доступ до державної грошової допомоги.

"Тіндер" по-українськи. Початок стосунків

Приїхавши до Англії, ви опинилися в будинку свого майбутнього хлопця?

— Так, але я ні на що не розраховувала й нічого не планувала — я опинилася в Ентоні завдяки спонсорській програмі. У мене було в планах відпочити від усіх переїздів і від операції, яку мені зробили після прильоту, знайти роботу й переїхати. Не так сталося, як гадалося. З другого дня Лорна (це його тодішня дівчина) дзвонила, поки ми були в госпіталі, ревнувала, висловлювала претензії, не вірила, що ми поїхали в лікарню, — думала, що ми з Ентоні на побаченні. А коли я приїхала додому, вона посміхалася та цікавилася, як я почуваюся.

Тоді я зрозуміла, що проживу в цьому будинку максимум кілька тижнів. Не переношу лицемірство та не можу жити там, де мені некомфортно, — а один із мешканців цього будинку явно був мені не радий і пропонував Ентоні, щоб той зателефонував до консула та відправив в Україну.

[ + – ] Ентоні Гарнетт зі своєю колишньою дівчиною Лорною (ліворуч) і новим коханням — Софією (праворуч) Фото: The Sun

Я розуміла, що незабаром з'їду. Але не з ним. Планувала, що поїду одна.

Коли за тиждень я захотіла разом із Ентоні поїхати до його батьків, у гостях у яких ми вже були, Лорна агресивно мені заборонила це робити. "У сенсі — я не поїду?" — відреагувала я та пішла збирати свої речі нагору. У них почалася сварка, під час якої вона мене матюкала. Ентоні не витримав такого спілкування та вирішив переїхати разом зі мною.

Як почали формуватися наші стосунки?

— Ми спілкувалися так, як заведено спілкуватися спонсору та біженцю. Ентоні допомагав мені в побуті — налаштувати Netflix, завести картку. Робив усе, щоб я почувалася, як удома. І це нормально. Лорна ж робила все навпаки, щоб я почувалася максимально некомфортно. Це й зрозуміло, тому що приймати біженців — це було його рішення, їй воно не подобалося.

Стосунки з Ентоні почалися, коли ми переїхали та відмежувалися від щоденних стресів. Бо до цього Лорна щодня наполягала, що треба "відмовитися" від мене та повернути назад в Україну. Ми переїхали до батьків Ентоні, тому що винайняти житло в Англії — це не швидка процедура.

І ось там, у його батьків, і почали розвиватись наші стосунки. Тому що, як виявилося, його тато й мама ніколи не любили Лорну. Тоні неодноразово від неї йшов. Вони зустрічалися десять років, але фактично п'ять. Тому що він двічі йшов і жив із іншою жінкою, якийсь час жив сам. Тож ці стосунки були зруйновані до мене. Нині ж у них ідуть суди. І Ентоні сказав, що якби я не приїхала, то він все одно пішов би за кілька місяців.

Але вони були одружені?

— Ні. Лорна змінила прізвище для того, щоб у сертифікаті про народження дітей було прізвище Ентоні. Він не хотів із нею одружуватися.

Суспільний резонанс

Як ви поставилися до того, що ваша історія, виворіт вашого особистого життя потрапив у ЗМІ? Де це було опубліковано вперше?

— Ця історія мала вийти з іншим підтекстом. До нас звернувся давній знайомий Ентоні, який працює в The Sun, із приблизно таким проханням: "Не всі британці хочуть брати до себе біженців. Давайте напишемо гарну лавсторі, як у вас вийшло". Без уточнень, конфліктів і сварок. Ми погодились.

[ + – ] "Тим, хто від початку підтримував мене та знав, що за будь-яким моїм учинком стоїть щось справжнє та чудове, — спасибі" Фото: www.instagram.com/sonya_dobrvlsk/

І ось ця історія потрапляє в мережу та розлітається по всьому світу. Перший тиждень я була не в собі. Жартувала, що коли це все закінчиться, я питиму ще кілька місяців. Але насправді я була в жахливому стані, бо навіть мої батьки та родичі мені висловлювали претензії: "Що ти наробила? Більше ми з тобою спілкуватися не хочемо, соромно виходити надвір!"

Настільки неприємною ця стаття була тому, що вона зачіпала питання українських біженців у Британії. Лорна, яка там давала інтерв'ю, заявила, що вона прийняла мене до своєї оселі, а я вкрала чоловіка. І через таку подачу й розгорівся конфлікт. Зараз багато ЗМІ звертаються до нас знову, щоб дізнатися правду.

Кремлівський слід

У соціальних мережах Софія висловлювала впевненість, що в кампанії дискредитації проти неї брала участь Росія — і поширювала неправильну історію її стосунків. Дівчина поділилася думкою про те, як РФ брала участь у цьому невеликому міжнародному скандалі.

Ви писали в себе в "Інстаграмі", що Росія брала участь у кампанії наклепу проти вас. Як тут замішана РФ?

— Як тільки вийшла ця стаття, вони з радістю це підхопили та створили хибний сайт газети "Порадниця", на якому виставили гидоту про мене та почали розповсюджувати в інтернеті. Наразі ці сторінки вже видалені. Спробували спровокувати міжнародний конфлікт, використовуючи мою історію. А зараз, через місяць, коли багато хто зрозумів, що не можна за тиждень забрати чоловіка зі щасливого шлюбу, ЗМІ звертаються до мене, щоб дізнатися, як усе було насправді.

Чи писали вам щось в особисті повідомлення після того, як стало відомо про цю історію?

— Було кілька груп людей. Перші — ті, які мене знають і розуміють, що якщо так сталося, то були причини. Другі — сторонні люди, які вміють аналізувати подану інформацію. Казали, що підтримують і розуміють, що просто так із сім'ї за десять днів не втечеш. Треті — божевільні, які писали, що я вкрала чоловіка в обмін на дане житло.

Чим ви займалися в Україні?

— Працювала проджект-менеджером у IT-компанії.

Що плануєте робити далі?

— Ми збираємося переїхати в Манчестер або Лідс. Відкрити свій бізнес, бо є такий досвід. Жити, як нормальні люди. У нас навіть є кіт!

[ + – ] Софія Каркадим: "У нас із Ентоні все чудово" Фото: www.instagram.com/sonya_dobrvlsk/

Зі звернення Софії Каркадим до читачів в "Інстаграмі"

…Перше, що хочу відзначити — я нікого не крала із сім'ї. Це було його свідоме та зважене рішення, рішення 29-річного чоловіка, який має право закохатися, має право бути щасливим і має право на те, щоб обирати, з ким бути.

…У нас із Ентоні все чудово. І вже починає з'являтися жахлива правда про його колишню навіть НЕ ДРУЖИНУ, яку скоро я теж опишу.

Тож тим, хто від початку підтримував мене та знав, що за будь-яким моїм учинком стоїть щось справжнє та чудове, — спасибі. Інші — ви розчаруєтеся у своїх судженнях ;)