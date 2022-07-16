С любовью из Украины. София Каркадим рассказала подлинную историю отношений с британцем

"Беженка из Украины увела мужа из семьи, британец Энтони оставил жену и двоих детей из-за украинки Софии", — так писали СМИ еще пару месяцев назад. Но как обычно, "не все так однозначно". София Каркадим рассказала Фокусу свою версию истории любви.

В конце мая британский таблоид The Sun опубликовал, пожалуй, самую резонансную историю любви, случившуюся с украинской беженкой.

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В издании рассказали, что украинская 22-летняя переселенка из Львова София Каркадим вступила в отношения с 29-летним британцем Энтони Гарнеттом, который предоставил украинке временное жилье в Англии. На момент знакомства с Софией у Энтони была девушка по имени Лорна, с которой они вместе воспитывали двоих детей.

Софию обвинили в том, что она разрушила семью и увела мужчину. В итоге история вызвала широкую дискуссию в обществе и поставила под вопрос будущее украинских беженцев в Европе.

Благодаря Инстаграму, которому девушка уделяет большое внимание, Фокус связался с Софией Каркадим, чтобы разобраться в истории отношений. Девушка рассказала нам свою версию событий, которая отличается от изложенной The Sun.

Путь в Великобританию

До вторжения России София жила и работала во Львове. После начала войны и последовавшего повышения стоимости аренды квартир девушка решила уехать в Европу.

София, как вы попали в Англию?

— Я жила во Львове, когда началась война. Собственница квартиры решила поднять цену на аренду, а меня выселила. Я не спорила, так как собиралась уезжать. Взяла чемоданы и поехала к своему знакомому в Германию. Пожила несколько недель, но оставаться на содержании у человека было неудобно, поэтому я попробовала перебраться в Берлин — собственными силами. Там возникли проблемы с регистрацией, потому что подать документы на статус беженца можно только один раз, а я уже тогда подала на визу в Англию, не хотела оставаться в Германии.

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По этой причине я не могла рассчитывать на выплаты в Германии и не могла получить жилье. Каждые два дня переезжала. Бывали неприятные ситуации. Однажды я зашла в дом к 50-летнему мужчине, который сдавал жилье. Он зажег свечи, разлил шампанское и предложил "пообщаться". Я отказала, собиралась уходить, на что он мне сказал: "Если ты сейчас уйдешь, то можешь не возвращаться". Я взяла чемодан и поехала в хостел. И таких ситуаций было довольно много. После этого я решила поехать в Англию.

Почему выбрали Великобританию?

— Здесь гарантируется спонсорство на шесть месяцев. Если ты приезжаешь в Великобританию, то на протяжении полугода за тебя несет ответственность твой спонсор. В случае, если он не знает где ты или что с тобой, он платит штраф в размере тысячи фунтов. Это мне казалось более безопасным и логичным.

Уточнение редакции. По спонсорской схеме граждане Украины и члены их семей могут въехать в Великобританию, если у них есть спонсор, который может предоставить жилье как минимум на 6 месяцев. В таком случае украинский беженец может жить, работать и учиться в Великобритании, а также получать доступ к государственной денежной помощи.

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Приехав в Англию, вы оказались в доме у своего будущего парня?

— Да, но я ничего не рассчитывала и не планировала — я оказалась у Энтони благодаря спонсорской программе. У меня было в планах отдохнуть от всех переездов и от операции, которую мне сделали по прилету, найти работу и переехать. Не тут-то было. Со второго же дня Лорна (это его тогдашняя девушка) звонила, пока мы были в госпитале, ревновала, высказывала претензии, не верила, что мы поехали в больницу — думала, что мы с Энтони на свидании. А когда я приехала домой, она улыбалась и интересовалась, как я себя чувствую.

Тогда я поняла, что проживу в этом доме максимум несколько недель. Не переношу двуличность и не могу жить там, где мне некомфортно — а один из жильцов этого дома явно был мне не рад и предлагал Энтони, чтобы тот позвонил консулу и отправил в Украину.

[ + – ] Энтони Гарнетт со своей бывшей девушкой Лорной (слева) и новой любовью — Софией (справа) Фото: The Sun

Я понимала, что в скором времени съеду. Но не с ним. Планировала, что уеду одна.

Когда через неделю я захотела вместе с Энтони поехать к его родителям, в гостях у которых мы уже были, Лорна агрессивно мне запретила это делать. "В смысле — я не поеду?" — отреагировала я и пошла собирать свои вещи наверх. У них началась ссора, во время которой она меня материла. Энтони не выдержал такого общения и решил переехать вместе со мной.

Как начали формироваться наши отношения?

— Мы общались так, как принято общаться спонсору и беженцу. Энтони помогал мне в быту – настроить Netflix, завести карточку. Делал все, чтобы я чувствовала себя, как дома. И это нормально. Лорна же делала все наоборот, чтобы я чувствовала себя максимально некомфортно. Это и понятно, потому что принимать беженцев – это было его решение, ей оно не нравилось.

Отношения с Энтони начались, когда мы переехали и ограничили себя от ежедневных стрессов. Потому что до этого Лорна каждый день настаивала, что нужно "отказаться" от меня и вернуть обратно в Украину. Мы переехали к родителям Энтони, потому что снять жилье в Англии – это не быстрая процедура.

И вот там, у его родителей, и начали развиваться наши отношения. Потому что, как оказалось, его папа и мама никогда не любили Лорну, Тони неоднократно от нее уходил. Они встречались десять лет, но фактически — пять. Потому что он дважды уходил и жил с другой женщиной, какое-то время жил один. Так что эти отношения были разрушены до меня. Сейчас же у них идут суды. И Энтони сказал, что если бы я не приехала, то он все равно ушел бы через несколько месяцев.

Но они были женаты?

— Нет. Лорна сменила фамилию для того, чтобы в сертификате о рождении детей была фамилия Энтони. Он не хотел на ней жениться.

Общественный резонанс

Как вы отнеслись к тому, что ваша история, изнанка вашей личной жизни попала в СМИ? Где это было опубликовано впервые?

— Эта история должна была выйти с другим подтекстом. К нам обратился давний знакомый Энтони, который работает в The Sun, с примерно такой просьбой: "Не все британцы хотят брать к себе беженцев. Давайте напишем красивую лав-стори, как у вас получилось". Без уточнений, конфликтов и ссор. Мы согласились.

[ + – ] "Тем, кто с самого начала поддерживал меня и знал, что за любым моим поступком стоит нечто настоящее и чудесное — спасибо" Фото: www.instagram.com/sonya_dobrvlsk/

И вот эта история попадает в Сеть и разлетается по всему миру. Первую неделю я была не в себе. Шутила, что когда это все закончится, я буду пить еще несколько месяцев. Но на самом деле я была в ужасном состоянии, потому что даже мои родители и родственники мне высказывали претензии: "Что ты наделала? Больше мы с тобой общаться не хотим, стыдно выходить на улицу!".

Настолько неприятной эта статья была потому, что она задевала вопрос украинских беженцев в Британии. Лорна, которая там давала интервью, заявила, что она приняла меня в свой дом, а я украла мужа. Их-за такой подачи и разгорелся конфликт. Сейчас многие СМИ обращаются к нам снова, чтобы узнать правду.

Кремлевский след

В социальных сетях София выражала уверенность, что в дискредитирующей кампании против нее участвовала Россия — и распространяла неверную историю ее отношений. Девушка поделилась мнением о том, как РФ участвовала в этом небольшом международном скандале.

Вы писали у себя в Инстаграме, что Россия участвовала в кампании клеветы против вас. Как здесь замешана РФ?

– Как только вышла эта статья, они с радостью это подхватили и создали ложный сайт газеты "Порадниця", на котором выставили мерзость про меня и начали распространять по интернету. Сейчас эти страницы уже удалены. Попытались спровоцировать международный конфликт, используя мою историю. А сейчас, спустя месяц, когда многие поняли, что нельзя за неделю увести мужа из счастливого брака, СМИ обращаются ко мне, чтобы узнать, как все было на самом деле.

Писали ли вам что-то в личные сообщения после того, как стало известно об этой истории?

– Было несколько групп людей. Первые – те, которые меня знают и понимают, что если так произошло, то были причины. Вторые – люди посторонние, которые умеют анализировать поданную информацию. Говорили, что поддерживают и понимают, что просто так из семьи за десять дней не уйдешь. Третьи – умалишенные, которые писали, что я украла мужа в обмен на предоставленное жилье.

Чем вы занимались в Украине?

– Работала проджект-менеджером в IT-компании.

Что планируете делать дальше?

– Мы собираемся переехать в Манчестер или Лидс. Открыть свой бизнес, потому что есть такой опыт. Жить, как нормальные люди. У нас уже даже есть кот!

[ + – ] София Каркадим: "У нас с Энтони все прекрасно" Фото: www.instagram.com/sonya_dobrvlsk/

Из обращения Софьи Каркадим к читателям в Инстаграме

…Первое, что я хочу отметить — я никого не крала из семьи. Это было его сознательное и взвешенное решение, решение 29-летнего мужчины, который имеет право влюбиться, имеет право быть счастливым и имеет право на то, чтобы выбирать, с кем быть.

…У нас с Энтони все прекрасно. И уже начинает появляться ужасная правда о его бывшей даже НЕ ЖЕНЕ, которую скоро я тоже опишу.

Так что тем, кто с самого начала поддерживал меня и знал, что за любым моим поступком стоит нечто настоящее и чудесное — спасибо. Остальные — вы разочаруетесь в своих суждениях ;)