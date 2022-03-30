Международные правозащитные организации предупреждают: растерянные, дезориентированные беженцы из Украины, оказавшись за рубежом, могут стать жертвами сексуальной эксплуатации и торговли людьми. Как защитить себя в условиях эвакуации, разбирался Фокус.

В начале марта все польские издания облетела шокирующая новость: во Вроцлаве 49-летний местный житель задержан по подозрению в изнасиловании 19-летней беженки из Украины. На сайте полиции Нижней Силезии появилась краткая информация о случившемся.

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По предварительной версии, мужчина познакомился с девушкой в интернете и предложил ей остановиться у него. Украинка, сбежавшая от войны в другую страну, до этого никогда не была в Польше и в городе не ориентировалась, к тому же не говорит на польском языке, поэтому она решила принять помощь. 9 марта мужчина отвез ее к себе домой и изнасиловал. Пострадавшая сразу сообщила обо всем в полицию и через полтора часа после случившегося подозреваемого задержали. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Резонансный случай мгновенно привлек внимание медиа к проблеме сексуальной эксплуатации женщин из Украины и возможному росту случаев торговли людьми.

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Оксана Покальчук, глава Amnesty International Україна, подтверждает, что беженцы из Украины действительно могут стать жертвами различных преступлений со стороны как отдельных людей, так и преступных группировок.

"В первую очередь речь идет о сексуальном насилии, торговле людьми, мошенничестве и других формах эксплуатации", — говорит эксперт. В зоне особого риска находятся женщины и дети, особенно из числа тех, кто не владеет ни английским, ни польским языками, добавляет она.

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"Наши коллеги в Польше посетили несколько пунктов временного приема беженцев, в том числе в Пшемысле и Корчове. Представители Amnesty International собственными глазами наблюдали за тем, как люди прибывали в Польшу и сразу обращались за помощью ко всем, кто эту помощь предлагал", — рассказывает Покальчук. Однако некоторые из тех, кто на польских пунктах пропуска вступает в контакт с беженцами, обещая разместить у себя или куда-то отвезти, могут оказаться совсем не волонтерами, у этих людей могут быть преступные намерения.

Почему же беженцы так легко соглашаются на предложения от незнакомцев, не особо вдаваясь в детали? Как объясняет Катерина Черепаха, президент правозащитной организации "Ла Страда Україна", убегающие от войны люди находятся в особом психологическом состоянии.

[ + – ] Из-за того ужаса, свидетелями которого они стали, люди оказываются психологически уязвимы Фото: pexels.com

"Многие оставляли свои дома, даже не имея возможности захватить с собой какие-то вещи, буквально убегали в чем были. Это еще хорошо, если у них при себе есть документы", — комментирует эксперт. Из-за того, что пришлось пережить украинцам, из-за того ужаса, свидетелями которого они стали, люди оказываются психологически уязвимы, говорит собеседница Фокуса. К тому же многие не владеют иностранными языками, у них нет опыта самостоятельно организованных заграничных поездок, так что, попадая в новую страну, они оказываются совершенно растеряны. В итоге, слыша предложение о помощи, люди даже не пытаются узнать более подробную информацию или стесняются задавать дополнительные вопросы, боясь показаться неблагодарными.

В зоне риска

О еще одном случае насилия над украинкой написал немецкий таблоид Bild. По информации издания, 6 марта в Дюссельдорфе изнасиловали 18-летнюю девушку из Украины. Все случилось на корабле-отеле "Оскар Уайльд", который сейчас используется как центр размещения беженцев. Как пишет издание, в преступлении подозреваются 37-летний выходец из Ирака и 26-летний нигериец.

"Политики должны сделать все возможное, чтобы такие ужасные случаи не повторялись. Суровое и быстрое наказание с последующей депортацией — единственный язык, который понимают такие преступники", — цитирует Bild главу федерального полицейского профсоюза Хайко Теггаца.

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Оксана Покальчук рассказывает, что ее коллеги из организации Homo Faber сообщили в полицию Люблина о подозрительной особе, которая на железнодорожном вокзале предлагала украинским женщинам и детям деньги за их паспорта.

"Сотрудники организации также наблюдали, как мужчины в Люблине подходили к женщинам из Украины и агрессивно предлагали им транспорт и жилье", — продолжает правозащитница. По ее словам, аналогичные случаи зафиксировали и в одном из румынских пограничных городов, где мужчины обещали бесплатно подвезти беженцев, — но исключительно женщин и никого больше.

Как рассказывает Катерина Черепаха, на горячую линию "Ла Страды" [в первые две недели войны организация продолжила проводить онлайн-консультации через Telegram и Instagram, сейчас правозащитники возобновили телефонные консультации] за месяц поступило немало обращений с вопросами о том, как безопасно эвакуироваться из Украины. Также люди рассказывают о сомнительных предложениях, которые получают украинские женщины за границей.

[ + – ] Украинские женщины за границей рискуют стать жертвами сексуальной эксплуатации Фото: pexels.com

"Наши коллеги из других стран сообщали, что в тематических группах в соцсетях, касающихся использования проституированных женщин, пользователи писали, что теперь местный рынок секс-услуг вырастет, и все будет дешево", — объясняет Черепаха.

"Честно говоря, я не слышала о таком, чтобы женщин снимали с поездов или увозили куда-то с вокзалов в неизвестном направлении. Но это, конечно, не означает, что таких случаев нет", — уточняет правозащитница. Она считает, что такая информация в полном объеме будет появляться лишь со временем.

В ситуации войны и массовой эвакуации из страны в особо уязвимом положении оказываются дети, которые также могут стать жертвами преступлений. Все чаще СМИ пишут о том, что в нынешних сложных обстоятельствах несовершеннолетние украинцы теряются либо вынуждены пересекать государственную границу самостоятельно.

"Мне известно об одном случае, когда 11-летняя девочка путешествовала со своим дядей, но его остановили на границе, поэтому дальше она поехала сама", — рассказывает Оксана Покальчук. Она уверена, что к проблеме передвижения несовершеннолетних украинцев надо относиться с особым вниманием. При этом, как говорит Катерина Черепаха, запретить самостоятельное пересечение границы детьми нельзя, ведь речь идет о сохранении их жизни и здоровья.

В начале марта по новостным ресурсам разлетелась новость о том, как 11-летний мальчик из Запорожья один добрался до Словакии. Родители прямо на руке ребенка написали телефон родственников в другой стране, чтобы о мальчике позаботились.

Отправляя ребенка одного, необходимо позаботиться о том, чтобы у него сохранилась вся необходимая информация о том, как связаться с его родителями или родственниками.

Не только сексуальное насилие

Катерина Черепаха подчеркивает, что существующие риски касаются не только сексуального насилия и торговли людьми, но и других видов эксплуатации, в том числе трудовой.

Подобные преступления могут проявляться по-разному. Как женщине, так и мужчине могут предлагать еду и ночлег в обмен на какую-то работу. Такое предложение для растерянных беженцев, оказавшихся в чужой стране и не знающих языка, действительно может стать неплохим выходом из ситуации, но только в том случае если они согласны на условия, понимают все нюансы взаимоотношений и остаются полностью свободными. Однако у них также могут потребовать документы и манипулировать, угрожая выгнать на улицу, в итоге человек соглашается на рабские условия труда и жизни.

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В иных случаях такой "благодетель", приютивший беженку, может требовать от нее не только выполнения домашней работы, но и оказания сексуальных услуг. Еще один вариант — женщине дают деньги в долг, втягивая ее в финансовую кабалу и таким образом полностью себе подчиняя. Беженцев также могут заставить участвовать в преступной деятельности, считает правозащитница.

К сожалению, таких случаев со временем будет лишь больше. Как говорит президент "Ла Страда Україна", сейчас временные переселенцы все-таки находятся под опекой волонтеров и в какой-то степени местных муниципалитетов. Однако если военные действия на территории Украины затянутся, людям придется искать для себя более долгосрочное место жительства и позаботиться о трудоустройстве. Тогда и количество сомнительных предложений со стороны недобросовестных граждан или преступников может значительно увеличиться.

Другими словами, существуют определенные риски, что украинцы, особенно женщины, будут соглашаться на кабальные условия работы или сексуальную эксплуатацию от безысходности.

[ + – ] Бежавшие от войны за рубеж украинцы, особенно женщины, будут соглашаться на кабальные условия работы или сексуальную эксплуатацию от безысходности

По словам Оксаны Покальчук, в той же Польше сегодня не хватает процедур для регистрации и отслеживания передвижений беженцев, утвержденных польским правительством.

"Amnesty International призывает к введению стандартизированной институционной системы регистрации местонахождения, состава семьи и места назначения беженцев, а также личности людей, предлагающих им транспорт или жилье", — комментирует правозащитница. Она считает, что правительства соседних государств должны переложить ответственность за прием эвакуирующихся из Украины людей с волонтерских плеч на себя.

"Они обязаны принять меры, чтобы справиться с хаотической и небезопасной для украинских беженцев ситуацией, и гарантировать, что люди, которые бегут от вооруженного конфликта, не столкнутся с другими сложностями", — подчеркивает глава организации.

К слову, Главное управление полиции в Польше анонсировало специальный номер телефона:+48 47 72 12 307 (для тех, кто звонит из других стран: +48 47 72 07 123), а также электронную почту — [email protected] для поиска украинских граждан, пропавших после пересечения границы.

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Тем, кто готовится пересечь государственную границу, Оксана Покальчук рекомендует заранее составить план действий и маршрут.

Полезно выписать в блокнот всю необходимую информацию, в том числе телефоны горячих линий и адреса центров помощи.

Также важно расписать для себя возможные и наиболее безопасные виды транспорта, забронировать жилье или найти официальные центры размещения беженцев.

Ни при каких обстоятельствах нельзя отдавать собственные документы или документы детей посторонним людям , за исключением представителей пограничной и правоохранительной служб, подчеркивает правозащитница.

, за исключением представителей пограничной и правоохранительной служб, подчеркивает правозащитница. Не стоит принимать сомнительные предложения, касающиеся жилья, транспорта или трудоустройства. Лучше всего использовать официальный общественный транспорт, тем более, что проезд в нем во многих странах сегодня является бесплатным для украинцев. "Если транспорт частный, найдите информацию о том, кто перевозит, сфотографируйте машину, ее номер, по возможности — документы тех людей, кто будет вас везти", — советует Покальчук.

Эксперт также рекомендует обязательно обеспечить себе постоянный доступ в Интернет, что позволит быстрее и легче находить достоверную информацию и минимизирует проблемы языкового барьера.

Катерина Черепаха, в свою очередь, рекомендует иметь при себе копии всех документов.

"Я бы посоветовала не садиться в частные транспортные средства в одиночку, лучше держаться группой. Если кто-то предлагает подвезти вас, обязательно сфотографируйте номер машины и отправьте все имеющиеся у вас данные о попутчике вашему близкому человеку", — говорит она.

Дополнительные рекомендации о безопасной эвакуации можно найти на RedFlag Accelerator. Здесь публикуется информация на украинском, русском и английском языках о том, на что стоит обратить внимание на границе, если человек путешествует один.