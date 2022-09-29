Беженка из Украины и ее британская соперница рассказали об отношениях с Тони Гарнеттом

Обе женщины были брошены Энтони Гарнеттом, который работает охранником в больнице.

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Украинская беженка София Каркадым заявила, что британец Энтони Гарнетт, который ради нее бросил свою партнершу и двоих детей, обращался с ней, "как с собакой", и назвала его лжецом, пишет The Sun.

Гарнетт и его подруга Лорна приняли девушку со Львова в своем доме в Брэдфорде в рамках программы "Дом для Украины" после вторжения РФ в Украину. Через 10 дней мужчина оставил Лорну и ушел с Софией, которую бросил через четыре с половиной месяца отношений, обвинив в агрессии и злоупотреблении алкоголем. Он выгнал украинку после ссоры из арендованного дома после того, как она ударила ножом в стену.

Теперь же София, которая еще недавно мечтала создать семью с Тони, говорит, что рада разрыву.

"Я действительно любила его и думала, что мы проведем остаток жизни вместе и заведем детей, но он изменился. Думаю, на него повлияло давление. Даже его собственная мама перестала с ним разговаривать из-за того, что он сделал с Лорной. Он знал, когда выгонял меня, что у меня нет денег, мне некуда идти, нет других друзей в этой стране. Теперь для меня это будет долгий и трудный путь, но я перестрою свою жизнь, и когда я это сделаю, я буду рада, что он больше не является ее частью", – сказала она журналистам.

[ + – ] София Каркадым Фото: www.instagram.com/sonya_dobrvlsk/

По ее словам, Тони начал к ней приставать уже через два дня после ее приезда, и она жалеет, что поверила в его ложь.

"У нас не было секса, пока мы не переехали. Я бы не стала этого делать. Но он держал меня за руку, когда мы были одни, и обнимал меня. Это все он, он все начал. Я не ссорила его и Лорну, все было кончено задолго до моего приезда", – уверяет София.

Она также рассказала, что Гарнетт проиграл 500 фунтов стерлингов за один день в онлайн-казино.

Что касается Тони, то он впервые после разрыва встретился с Лорной, и женщина попросила суд снять с него запрет приближаться к ней и дочерям. По ее словам, она по-прежнему любит и уважает отца своих дочерей, однако не готова простить его и начать все сначала.

"Сейчас я пытаюсь оправиться от всего этого и понять, как я впустила эту женщину в свой дом", – говорит Лорна.

Британка призналась, что тяжело переживала предательство Тони и даже принимала антидепрессанты.

"Он бросил меня ради нее. В первых статьях говорилось, что Софи сказала, что он ей понравился, когда она впервые увидела его в аэропорту. Она сказала, что видела, как несчастен он был дома, и что ей было жаль его. Мы вообще никогда не обсуждали с ней наши отношения. Честно говоря, не было причин полагать, что мы были несчастливы", – подчеркнула Лорна.

Женщина отметила, что была в шоке от того, что их история попала на первые полосы крупнейших СМИ, а ее дочерям в школе рассказывали о проблемах ее родителей:

"Меня воспитывали старомодно. Я из тех женщин, которые следят за тем, чтобы чай ее мужчины был на столе, когда он приходит домой с работы, и я присматриваю за детьми. У меня была спокойная жизнь, пока не появилась София, а теперь все изменилось. Это не хорошо".

[ + – ] Энтони Гарнетт жалеет о том, что бросил семью Фото: Tony Garnett/Instagram

Мать двоих детей призналась, что в первые дни после приезда поддерживала Софию, купила ей одежду и необходимие гигиенические принадлежности, покскольку у той не было ничего, вместе они готовили, и София даже научила ее делать вареники. Однако, вместе с тем, она начала замечать, как к приходу Тони с работы украинка, ходившая по дому в халате или толстовке, прихорашивается и переодевается. К тому же она начала готовить для него то, что раньше делала Лорна.

"Она положила на него глаз", – считает британка и добавила, что ее соперница покупала много алкоголя, бутылки из-под которого прятала под кроватью, и кокетничала с ее партнером:

"Я вижу себя жертвой. Я вообще ничего плохого не сделала. Все, что я сделала, это открыл свой дом женщине, нуждающейся в помощи… Но я полагаю, что в каком-то смысле она оказала мне услугу, потому что Тони сказал, что думал, что наши отношения мертвы, когда ушел с ней. Я не понимала, что мы не такие, какой должна быть пара. Но теперь я знаю, что это могло произойти в будущем с кем-то из нас, или мы могли бы просто прожить несчастливую жизнь и остаться вместе ради детей. Но это не всегда работает".

Новости о расставании Тони и Софии Лорну обрадовали. Она надеется, что теперь ее оставят в покое, и она обретет душевное спокойствие.