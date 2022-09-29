Біженка з України та її британська суперниця розповіли про стосунки з Тоні Гарнеттом

Обидві жінки були покинуті Ентоні Гарнеттом, який працює охоронцем у лікарні.

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Українська біженка Софія Каркадим заявила, що британець Ентоні Гарнетт, який заради неї покинув свою партнерку та двох дітей, поводився з нею, "як із собакою", і назвала його брехуном, пише The Sun.

Гарнетт і його подруга Лорна прийняли дівчину зі Львова у своєму будинку в Бредфорді в межах програми "Дім для України" після вторгнення РФ в Україну. Через 10 днів чоловік покинув Лорну та пішов із Софією, яку кинув через чотири з половиною місяці стосунків, звинувативши в агресії та зловживанні алкоголем. Він вигнав українку після сварки з орендованого будинку після того, як вона вдарила ножем у стіну.

Тепер же Софія, яка ще нещодавно мріяла створити сім'ю з Тоні, каже, що рада розриву.

"Я дійсно любила його і думала, що ми проведемо решту життя разом і заведемо дітей, але він змінився. Думаю, на нього вплинув тиск. Навіть його власна мама перестала з ним розмовляти через те, що він зробив із Лорною. Він знав, коли виганяв мене, що я не маю грошей, мені нікуди йти, немає інших друзів у цій країні. Тепер для мене це буде довгий і важкий шлях, але я перебудую своє життя, і коли я це зроблю, я буду рада, що він більше не є його частиною", — сказала вона журналістам.

[ + – ] Софія Каркадим Фото: www.instagram.com/sonya_dobrvlsk/

За її словами, Тоні почав до неї чіплятися вже через два дні після її приїзду, і вона шкодує, що повірила в його брехню.

"У нас не було сексу, поки ми не переїхали. Я б не почала цього робити. Але він тримав мене за руку, коли ми були одні, й обіймав мене. Це все він, він усе почав. Я не сварила його та Лорну, все було закінчено задовго до мого приїзду", — запевняє Софія.

Вона також розповіла, що Гарнетт програв 500 фунтів стерлінгів за один день в онлайн-казино.

Що стосується Тоні, то він уперше після розриву зустрівся з Лорною, і жінка попросила суд зняти з нього заборону наближатися до неї і доньок. За її словами, вона, як і раніше, любить і поважає батька своїх дочок, проте не готова пробачити його і почати все спочатку.

"Зараз я намагаюся оговтатися від цього і зрозуміти, як я впустила цю жінку в свій будинок", — каже Лорна.

Британка зізналася, що тяжко переживала зраду Тоні та навіть приймала антидепресанти.

"Він кинув мене заради неї. У перших статтях говорилося, що Софі сказала, що він їй сподобався, коли вона вперше побачила його в аеропорту. Вона сказала, що бачила, який нещасний він був удома, і що їй було шкода його. Ми взагалі ніколи не обговорювали з нею наші стосунки. Чесно кажучи, не було причин думати, що ми були нещасливі", — наголосила Лорна.

Жінка зазначила, що була шокована тим, що їхня історія потрапила на перші шпальти найбільших ЗМІ, а її дочкам у школі розповідали про проблеми її батьків:

"Мене виховували старомодно. Я з тих жінок, які стежать за тим, щоб чай її чоловіка був на столі, коли він приходить додому з роботи, і я доглядаю за дітьми. У мене було спокійне життя, поки не з'явилася Софія, а тепер усе змінилося. Це не добре”.

[ + – ] Ентоні Гарнетт шкодує про те, що покинув сім'ю Фото: Tony Garnett/Instagram

Мати двох дітей зізналася, що в перші дні після приїзду підтримувала Софію, купила їй одяг і необхідне гігієнічне приладдя, оскільки в неї не було нічого, разом вони готували, і Софія навіть навчила її робити вареники. Проте, разом із тим, вона почала помічати, як до приходу Тоні з роботи українка, котра ходила по будинку в халаті або толстовці, чепуриться і перевдягається. До того ж вона почала готувати йому те, що раніше робила Лорна.

"Вона поклала на нього око", — вважає британка і додала, що її суперниця купувала багато алкоголю, пляшки з-під якого ховала під ліжком, і кокетувала з її партнером:

"Я бачу себе жертвою. Я взагалі нічого поганого не зробила. Все, що я зробила, це відкрила свій будинок жінці, яка потребує допомоги... Але я вважаю, що в якомусь сенсі вона надала мені послугу, бо Тоні сказав, що думав, що наші стосунки мертві, коли пішов із нею. Я не розуміла, що ми не такі, якою має бути пара. Але тепер я знаю, що це могло статися в майбутньому з кимось із нас, чи ми могли б просто прожити нещасливе життя і залишитися разом заради дітей. Але це не завжди працює".

Новини про розлучення Тоні та Софії Лорну потішили. Вона сподівається, що тепер її дадуть спокій, і вона здобуде душевний спокій.