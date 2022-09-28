Кинута британцем біженка з України прокоментувала їхній розрив

У Софії Каркадим незабаром закінчується термін дії візи, і їй доведеться повертатися до Львова, оскільки ні друзів, ні грошей, ні дому в чужій країні немає.

Related video

Історія розлучення 30-річного британця Ентоні Гарнетта та 22-річної біженки з України Софії Каркадим, заради якої чоловік покинув партнерку, яка народила йому двох дочок, обростає новими подробицями. Софія, яку Ентоні покинув після чотирьох з половиною місяців стосунків, прокоментувала те, що сталося, пише Daily Mail.

Дівчина заявила журналістам, що вона розгублена, з розбитим серцем і все ще любить Гарнетта:

"У мене тут нікого немає. Ні дому, ні грошей. У мене немає друзів. Я ніколи не завдавала Тоні шкоди. Я ніколи не нападала на нього. Я була дуже засмучена деякими речами, які стосуються його партнерки Лорни та їхніх дітей. Але він пообіцяв, що подбає про мене і розв'яже проблеми".

За словами Софії, після того, як вона опинилася на вулиці після сварки з Тоні, яка була в орендованому житлі в Бредфорді, вона знаходилася в "поганому місці", куди її помістила поліція. І тепер Каркадим, яка мріяла про сім'ю та дітей з Тоні, не знає, що робити далі.

"Ми збиралися одружитися, і я думала, що у нас можуть бути діти через п'ять чи шість років. Мені снилося моє життя з Тоні. Я не розумію, як це сталося. Він не дозволив мені піти до нашого власного будинку і двічі викликав поліцію, тому що я хотіла поговорити з ним віч-на-віч. Він розлучився зі мною через повідомлення і викинув мене на вулицю, і йому все одно, де я, чи я в безпеці", — поскаржилася дівчина.

Як раніше розповідав сам Гарнетт, під час сварки на його 30-річчя Софія випила та вдарила ножем у стіну. Чоловік злякався за власну безпеку та викликав поліцію. Британець додав, що йому набридла ірраціональна поведінка подруги, а також, що вона "зла і агресивна".

Зі свого боку українка зізналася, що справді встромила ніж у стіну, бо була зла через проблеми, що склалися. Однак це сталося не зараз, а ще два місяці тому. Вона стверджує, що Гарнетта на той час навіть не було вдома.

[ + – ] Ентоні Гарнетт та Софія Каркадим Фото: www.instagram.com/sonya_dobrvlsk/

"Я просто розлютилася через ситуацію з його дружиною. Здається, йому було начхати на нас, на наше майбутнє, він завжди говорив про своїх дітей. Він зіпсував наші стосунки", — наголосила Каркадим.

Українка зазначила, що поліція попередила її не зв'язуватися з Тоні ні через телефон, ні через повідомлення, ні особисто, і якщо вона порушить ці умови, її знову заарештують та висунуть звинувачення.

"Я не чекала такого від тебе після всього, через що ми пройшли, Ентоні. І Лорна — ти не давала йому бачитися з дітьми. Це результат твоєї гри", — написала вона у шапці свого профілю в Instagram.

[ + – ] Українка не чекала від британця такого повороту

Софію двічі заарештовували за підозрою у примусі та контролі. Востаннє її затримали нещодавно вночі біля орендованого Тоні котеджу в Бредфорді, намагаючись з криками вибити вхідні двері. Чоловік попросив поліцію не висувати проти неї звинувачення, але тепер вважає за краще не мати з нею нічого спільного.

За кілька тижнів у Софії закінчується термін дії візи, яка надавала їй статус екстреного біженця на шість місяців. Вона хоче повернутись додому до своєї родини.

"Це ідеальний шторм. Її віза закінчується, і в неї нічого немає тут, у цій країні. Вона більше не зі мною, і в неї немає причин залишатися. Я не хотів, щоб її звинувачували у чомусь. Я думаю, що вона пройшла через багато чого, і ви повинні хоча б поспівчувати тому факту, що вона з країни, яка зазнала вторгнення, вона зі Львова, який насправді не постраждав так сильно, як інші частини України. Тому, надіюся, вона буде в безпеці зі своєю сім'єю", — прокоментував ситуацію з візою колишній коханий біженки.

ЗМІ також пишуть про те, що в Україні Софія була у стосунках з аб'юзером: її колишній зламав їй щелепу. Це, а також війна і стали причинами того, що вона опинилася у Великій Британії.

Нагадаємо, Лорна, партнерка Ентоні, заявила, що ні за яких умов не прийме його назад, попри те, що той шкодує про вчинене.