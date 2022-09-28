Брошенная британцем беженка из Украины прокомментировала их разрыв

У Софии Каркадым скоро истекает срок действия визы, и ей придется возвращаться во Львов, поскольку ни друзей, ни денег, ни дома у нее в чужой стране нет.

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История расставания 30-летнего британца Энтони Гарнетта и 22-летней беженки из Украины Софии Каркадым, ради которой мужчина бросил партнершу, родившую ему двух дочерей, обрастает новыми подробностями. София, которую Энтони бросил после четырех с половиной месяцев отношений, прокомментировала случившееся, пишет Daily Mail.

Девушка заявила журналистам, что она потеряна, с разбитым сердцем и все еще любит Гарнетта:

"У меня здесь никого нет. Ни дома, ни денег. У меня нет друзей. Я никогда не причиняла Тони вреда. Я никогда не нападала на него. Я была очень расстроена некоторыми вещами, касающимися его партнерши Лорны и их детей. Но он пообещал, что позаботится обо мне и решит проблемы".

По словам Софии, после того, как она оказалась на улице после ссоры с Тони, которая имела место в арендованном жилье в Брэдфорде, она находилась в "отвратительном месте", куда ее поместила полиция. И теперь Каркадым, мечтавшая о семье и детях с Тони, не знает, что делать дальше.

"Мы собирались пожениться, и я думала, что у нас могут быть дети через пять или шесть лет. Мне снилась моя жизнь с Тони. Я не понимаю, как это произошло. Он не позволил мне пойти в наш собственный дом и дважды вызывал полицию, потому что я хотела поговорить с ним наедине. Он расстался со мной через сообщение и выбросил меня на улицу, и ему все равно, где я, если я в безопасности", – пожаловалась девушка.

Как ранее рассказывал сам Гарнетт, в ходе ссоры на его 30-летие София выпила и ударила ножом в стену. Мужчина испугался за собственную безопасность и вызвал полицию. Британец добавил, что ему надоело иррациональное поведение подруги, а также что она "злая и агрессивная".

В свою очередь украинка призналась, что действительно вонзила нож в стену, потому что была зла из-за сложившихся проблем. Однако это произошло не сейчас, а еще два месяца назад. Она утверждает, что Гарнетта в это время даже не было дома.

[ + – ] Энтони Гарнетт и София Каркадым Фото: www.instagram.com/sonya_dobrvlsk/

"Я просто разозлилась из-за ситуации с его женой. Кажется, ему было наплевать на нас, на наше будущее, он всегда говорил о своих детях. Он испортил наши отношения", – подчеркнула Каркадым.

Украинка отметила, что полиция предупредила ее не связываться с Тони ни по телефону, ни через сообщения, ни лично, и если она нарушит эти условия, ее снова арестуют и предъявят обвинение.

"Я не ожидала такого от тебя после всего, через что мы прошли, Энтони. И Лорна — ты не давала ему видеться с детьми. Это результат твоей игры", – написала она в шапке своего профиля в Instagram.

[ + – ] Украинка не ожидала от британца такого поворота

Софию дважды арестовывали по по подозрению в принуждении и контроле. В последний раз ее задержали недавно ночью возле арендованного Тони коттеджа в Брэдфорде при попытке с криками выбить входную дверь. Мужчина попросил полицию не выдвигать против нее обвинения, но теперь предпочитает не иметь с ней ничего общего.

Через несколько недель у Софии заканчивается срок действия визы, которая давала ей статус экстренного беженца на шесть месяцев. Она хочет вернуться домой к своей семье.

"Это идеальный шторм. Ее виза заканчивается, и у нее ничего нет здесь, в этой стране. Она больше не со мной, и у нее нет причин оставаться. Я не хотел, чтобы ее обвиняли в чем-либо. Я думаю, что она прошла через многое, и вы должны хотя бы посочувствовать тому факту, что она из страны, которая подверглась вторжению. Она со Львова, который на самом деле не пострадал так сильно, как другие части Украины. Так что, надеюсь, она будет в безопасности со своей семьей", – прокомментировал ситуацию с визой бывший возлюбленный беженки.

СМИ также пишут о том, что в Украине София состояла в отношениях с абьюзером: ее бывший сломал ей челюсть. Это, а также война и стали причинами того, что она оказалась в Великобритании.

Напомним, Лорна, партнерша Энтони, заявила, что ни при каких условиях не примет его обратно, несмотря на то, что тот сожалеет о содеянном.