Софія Каркадим, яка розлучила британця з його родиною, збирається назад в Україну

Заради Софії британець Тоні Гарнетт покинув свою дівчину та дітей, але вони розійшлись через чотири місяці.

Related video

Софія Каркадим, біженка з України, дала ексклюзивне інтерв'ю в якому повідомила, що, можливо, повернеться додому, після того, як їхні стосунки з британцем Тоні Гарнеттом закінчилися найдраматичнішим чином. Софію заарештувала поліція після п'яної сварки, коли вона погрожувала Тоні ножем. Про це пише Daily Mail.

Софія Каркадим сказала, що зараз переживає дуже нелегкий час і досі любить Тоні.

"Я сказала йому, що більше ніколи не питиму і що ми могли б жити щасливо разом, якби він просто дав мені ще один шанс. Але він відмовився і я не знаю, що робити далі", — розповіла дівчина.

[ + – ] Софія Каркадим зараз живе у тимчасовому житлі Фото: Скриншот

За її словами, їй, можливо, доведеться повернутись в Україну, про це її просить і її сім'я, але сама вона ще сумнівається.

"Можливо, мені доведеться повернутися в Україну, бо я не можу так довго жити. Моя сім'я хоче, щоб я повернулася. Але я не знаю, яким буде моє майбутнє, бо моя країна перебуває у стані війни, і там усе може стати ще гірше. Англія прекрасна і тут живуть хороші люди, я почуваюся тут у безпеці, але мені краще, коли я з Тоні", — сказала Софія.

І наголосила, що їй уже надходять пропозиції від інших чоловіків. Якийсь мільйонер запропонував їй пожити в його лондонському будинку, але вона поки не погодилася. І з її Instagram були видалені всі спільні з Тоні Гарнеттом знімки та дописи, що описують їхні стосунки.

Сам Тоні Гарнетт сказав Софії, що вони не мають жодних шансів на возз'єднання.

[ + – ] Тоні Гарнетт та Софія Каркадим Фото: www.instagram.com/sonya_dobrvlsk/

"У мене є серце, мені її шкода, але разом ми не будемо. Можливо, ми станемо друзями, але потім, коли це божевілля закінчиться. Іноді треба бути жорстоким, щоб бути добрим. Їй буде набагато краще в Україні, або якщо вона заведе нові стосунки", — сказав Тоні.

Нагадаємо, історія української біженки Софії Каркадим і британця Тоні Гарнетта розпочалася кілька місяців тому. Софія приїхала до Британії після початку війни з Росією. Її прийняли у родині Лорни та Тоні.

Однак через деякий час Тоні покинув Лорну, з якою прожив понад 10 років, двох дітей, і почав стосунки із Софією.

Ця любовна історія тривала майже чотири місяці й закінчилася скандалом. Софію двічі заарештовували через п'яні сварі, коли вона поводилася агресивно і розмахувала ножем.

Поліція попередила її, щоб вона не наближалася до колишнього коханця і не шукала з ним зустрічей.

Колишня дівчина Тоні, Лорна, вже повідомила, що дозволить йому бачитись з дітьми, але разом жити вони не будуть. Сам Тоні намагається знайти роботу й уже отримав купу пропозицій від жінок, які не проти зустрічатися з ним. Серед них навіть моделі.

Лорна мріє, щоб галас затих, бо після того, як їхня сімейна драма стала надбанням ЗМІ, у школі її дітям не дають спокою.