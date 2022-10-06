Софія Каркадим, українська біженка, яка розлучила британця з його родиною, повернулася додому

Софія Каркадим уже опублікувала фото з містечка Коломия у Львівській області.

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22-річна Софія Каркадим, про яку писали всі британські таблоїди після того, як вона розлучила пару, котра прихистила її після втечі від війни в Україні, повернулася додому. Про це пише Daily Mail.

Дівчина вже опублікувала свіжі фото з містечка Коломия у Львівській області та повідомила, що "Україна потребує мира, і я теж".

Софії довелося повернутися після того, як її британський коханий 30-річний охоронець Тоні Гарнетт покинув її. Це сталося після кількох скандалів, коли Тоні навіть довелося викликати поліцію.

[ + – ] Софія Каркадим та Тоні Гарнетт на початку стосунків Фото: The Sun

Після цього Софії заборонили наближатися до нього, і вона була змушена переїхати в тимчасове житло з будинку, який Тоні зняв для них. Вона сподівалася, що Гарнетт захоче відродити їх роман, але він категорично відмовився.

Софія Каркадим уже розповіла, що, повернувшись додому, побачила похорон українського солдата, який загинув на війні з Росією і була "вся у сльозах".

З Британії вона виїхала ще в понеділок, і після довгої подорожі на машині, літаку та потязі до Коломиї її зустріла бабуся. Вона пробуде тиждень на батьківщині, перш ніж поїде до Києва, де мешкає її мати та сестра.

Софія заявила, що "щаслива бути вдома". Але наголосила, що її бабуся проти того, щоб вона їхала до столиці, бо небезпека того, що ЗС РФ можуть атакувати Київ, все ще залишається.

"Ситуація тут несприятлива. Люди, які кажуть, що половина України перебуває в безпеці, не мають про це реального уявлення і не можуть бути впевнені. Це небезпечно, і всюди панує невизначеність", — сказала дівчина, наголосивши, що хоч і сумує за своїм британським бойфрендом, але тепер хоче зайнятися своїм життям.

"Я дуже сумую за Тоні, але я більше не хочу плакати через нього. Хоч ЗС РФ все ще в моїй країні, я відчула себе краще, коли потрапила в Україну і змогла говорити рідною мовою", — сказала Софія.

Сам Тоні Гарнетт, який проводив Софію в аеропорт і посадив на літак, заявив, що тему його скандального роману закрито.

[ + – ] Софія та Тоні в аеропорту

"Я справді не хочу більше нічого говорити про Софію. Можу сказати, що я радий, що Софія в безпеці в Україні. Ми все ще друзі. І мені буде приємно побачити її знову, якщо і коли вона повернеться", — сказав Гарнетт.

Розповідаючи про свій роман із британцем, Софія Каркадим зазначила, що в них було все серйозно і вона навіть планувала весілля, але їй було нелегко дізнатися, що Тоні Гарнетт зробив вазектомію і більше не може мати дітей після того, як у нього народилося двоє дітей від Лорни.

Нагадаємо, Софія і Тоні розлучилися після чотирьох місяців стосунків після того, як Гарнетт кинув свою багаторічну подругу та двох дітей заради Софії Каркадим. Тепер він намагається відновити стосунки та реанімувати свій бізнес.