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Стиль життя

Українка Софія Каркадим та британець, який заради неї кинув свою родину, відновили свій роман

Софія Каркадим, Тоні Гарнетт, українська біженка, британець та й українка, забрала британця з родини
Фото: www.instagram.com/sonya_dobrvlsk/ | Софія Каркадим та Тоні Гарнетт знову разом

Ще у жовтні Софія поїхала додому, до Івано-Франківської області, після того, як Тоні Гарнетт заявив, що не хоче мати з нею нічого спільного.

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Пристрасті між українською біженкою Софією Каркадим та британцем Тоні Гарнеттом не вщухають. Тоні дав притулок Софії на початку війни, а потім кинув заради неї свою родину. Роман закінчився скандалом, і Софія повернулася до України. А тепер пара знову разом. Про це пише Daily Mail.

Тоні та Софія розлучилися після її п'яних витівок, як розповідав сам британець. І у жовтні Софія Каркадим вже постила фото з рідної Коломиї. Але Тоні зрештою полетів за нею в Україну і тепер пара знову разом.

Тоні Гарнетт заявив, що пробачив Софію Каркадим за п'яні витівки і сказав, що хоче дати їхнім стосункам ще один шанс після десятитижневого розриву.

"Я думаю, що ми разом зможемо з цим впоратися. Вона дуже приваблива жінка, і з нею завжди є про що поговорити. Я хочу дізнатися її краще, і цього разу ми будемо діяти повільніше", — повідомив Гарнетт.

Софія Каркадим, Тоні Гарнетт, українська біженка, британець та й українка, забрала британця з родини Fullscreen
Софія Каркадим та Тоні Гарнетт
Фото: The Sun

Охоронець Тоні сумно відомий тим, що закохався у блондинку-ІТ-менеджерку Софію у травні минулого року після того, як він та його десятирічна партнерка Лорна Гарнетт, 28 років, приєдналися до урядової схеми допомоги українським біженцям та запросили її до свого дому у Бредфорді, Західний Йоркшир.

Він та Софія покинули його сімейний будинок лише через десять днів після того, як українка почала жити з ним та його родиною. Пара зняла котедж у Бредфорді, але їхні стосунки зіпсувалися, коли Тоні звинуватив Софію у неодноразовому пияцтві та жорстокому поводженні.

Він стверджував, що її пияцтво та ревнощі до його двох дочок викликали суперечки між ними.

У підсумку Тоні покинув Софію після того, як вона нібито встромила ніж у їхню кухонну стіну під час однієї сварки, і вони посварилися, коли святкували його 30-річчя.

У результаті Софію заарештувала поліція за домагання після того, як вона проігнорувала наказ триматися від нього якомога далі і повернулася до їхнього дому, щоб благати його повернути її.

Момент затримання Софії поліцейський

Вона зі сльозами на очах повернулася до України, оскільки її початковий статус біженця спливав, а Тоні назвав його стосунки з нею "величезною помилкою".

Але пара підтримувала зв'язок за допомогою регулярних відеодзвінків, і минулого тижня Тоні вирішив поїхати відвідати його в Україні.

Він прилетів до Польщі і сів на автобус, щоб перетнути кордон, а за кілька годин прибув до будинку її сім'ї за кілька годин їзди від Львова.

Тепер пара відновила свій роман і повернулася жити разом до Йоркширу.

"Чесно кажучи, я сумував за нею, і мій гнів з приводу її пияцтва вщух. Вона пообіцяла мені, що ніколи більше не торкнеться алкоголю, і відтоді, як я приїхав в Україну, щоб побачити її, вона не торкалася випивки. І в Йоркширі теж не торкалася", — сказав Тоні і уточнив, що Софія почала пити, тому що важко переживала розлучення зі своєю родиною.

Він сказав, що вони з Софією обговорили все з її батьками та бабусею, яка була дуже з ним мила і готувала йому щодня.

"Вона з дуже хорошої родини, і всі дуже люблять одне одного. Вони довірили мені турботу про їхню дочку, і я це зроблю. Я дав їм свою обіцянку", — заявив Тоні.

"Коли я був там, були регулярні відключення електрики і ЗС РФ обстрілювали Львів ракетами. На щастя, українські системи ППО їх перехопили", — розповів Тоні. Він також визнав, що тепер йому потрібно влаштуватися на роботу, а Софія готується вступати до коледжу.

Тоні запостив відео з України в соцмережах

Він також сподівається, що незнайомці в мережі перестануть обговорювати та засуджувати його.

Софія зізналася, що любить Тоні, хоче вийти за нього заміж та завести з ним дітей.

"Я рада, що він приїхав в Україну, щоб повернути мене, і це показало мені, що він справді дбає про мене. Все, що відбувалося раніше, було через напруження та самотність, які я відчувала, залишивши свою родину в Україні", — зізналася дівчина.

Колишня партнерка Тоні Лорна зізналася, що вона здивована тим, що її колишній відновив стосунки з Софією.

Нагадаємо, розлучаючись із Софією кілька місяців тому. Тоні Гарнетт заявляв, що "перевернув цю сторінку" і не хоче зустрічатися з дівчиною. Але, як виявилось, усе змінилося.