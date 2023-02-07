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Тоні Гарнетт, британець, який кинув сім'ю заради української біженки, був заарештований після скандалу

Тоні Гарнетт, скандал, британець та українка, українська біженка, Софія Каркадим
Фото: www.instagram.com/sonya_dobrvlsk/ | Тоні Гарнетт та Софія Каркадим

Тоні заарештувала поліція після того, як він дуже сварився з Софією Каркадим.

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Британець Тоні Гарнетт, який "прославився", коли кинув свою дівчину та двох дітей заради української біженки Софії Каркадим, провів ніч у поліцейській дільниці після шумної сварки з Софією. Про це пише Daily Mail.

Виявилося, що Тоні та Софія посперечалися через те, що він надто багато часу проводить зі своїми дочками. Він грав в онлайн-відеогру зі своєю шестирічною дочкою, коли між ним та Софією спалахнули крики та лайка.

Тоні Гарнетт із донькою

Вони так галасували, що сусіди викликали поліцію, і Тоні Гарнетта затримали на цілу ніч за порушення громадського порядку.

Після інциденту пара поводилася тихо і від коментарів відмовилася. Але джерело, близьке до пари, розповіло, що вони знову сварилися через дітей.

"Тоні шалено любить своїх дочок, і Софія зробила все можливе, щоб зрозуміти це. Але вона молода і хоче власних дітей від Тоні. Але йому зробили вазектомію, що і стало причиною конфлікту", — розповіло джерело, додавши, що зараз ніхто з них не працює, що створює додаткове напруження у відносинах.

Тоні Гарнетт, якого показували по телебаченню, каже, що не може отримати роботу у сфері безпеки, якою він займався більшу частину свого життя тому, що він став надто відомим. А Софія Каркадим не працює, бо недостатньо добре знає мову.

Нагадаємо, історія Софії Каркадим з Івано-Франківської області та Тоні Гарнетта з Британії розпочалася, коли вона виїхала з України після вторгнення ЗС РФ.

Гарнетт та його тодішня дівчина Лорна прийняли її у себе. Однак незабаром Тоні покинув Лорну і двох дочок та почав жити з Софією.

Між ними не все було гладко, та й Софію заарештували за п'яний скандал. У результаті вона повернулася в Україну, але Тоні незабаром поїхав за нею і пара знову почала зустрічатися і жити разом у Великій Британії.

Тоні Гарнетт заявив, що пробачив Софію Каркадим за п'яні витівки і сказав, що хоче дати їхнім стосункам ще один шанс.

"Я думаю, що ми разом зможемо з цим впоратися. Вона дуже приваблива жінка, і з нею завжди є про що поговорити. Я хочу дізнатися її краще, і цього разу ми будемо діяти повільніше", — повідомив Гарнетт.