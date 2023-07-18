Анджелина Джоли показала с чем носить белый летний тренч (фото)

48-летняя актриса посетила офис своей компании Atelier Jolie со своими детьми Паксом и Захарой.

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Анджелина Джоли всерьез занялась делами своей новой компании Atelier Jolie, которая будет представлять экологически этичные вещи от мастеров со всего мира. И, похоже, она приобщает к своему делу своих детей. Так как она уже несколько дней подряд появляться на публике в компании своих детей. В этот раз ее сопровождали Пакс и Захара. Об этом пишет Daily Mail.

Анджелина Джоли потрясающе выглядела в сдержанном летнем образе: свободных брюках и белом летнем тренче. Образ она дополнила удобными босоножками Owena на платформе от бренда Chloe. В руках актриса держала черный клатч YSL.

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То что актриса была не прогулке, а совершала деловые визиты, свидетельствовала фиолетовая папка, а также буклет с планом помещения, нарисованным на обороте.

Ее сопровождали двое из ее детей – 19-летний Пакс и 18-летняя Захара.

Анджелина Джоли с детьми

Она арендовала здание на Манхеттене для своего бренда Atelier Jolie. Дом на Грейс-Джонс-стрит своего рода тоже знаменитость.

Здание когда-то принадлежало Энди Уорхолу и было последним местом, где жил и работал известный художник Жан-Мишель Баския с 1983 года до своей смерти в 1988 году.

"Как только она вошла в это помещение, она влюбилась в него. И сделала все, чтобы заключить сделку", — сказал Джон Реш, брокер Meridian Capital Group, который представлял интересы арендодателя.

Он отметил, что здание сдавалось в аренду за 60 тысяч долларов в месяц. И минимальный срок аренды был 10 лет. За сколько сторговалась Джоли – неизвестно. Риелтор сказал, что Джоли "очень практична" и, желая заключить сделку, несколько раз посещала помещение в течение шести месяцев.

На сайте Atelier Jolie уже появилось сообщение от Джоли, которая отметила, что она "надеется создать сообщество творчества и вдохновения, независимо от социально-экономического положения".

По ее словам, это будет место, где "творческие люди смогут сотрудничать с семьей опытных портных". Это также будет место, где можно будет "повеселиться".

В июне сообщалось, что Анджелина Джоли сотрудничает с брендом Chloe, которые славится своей этичностью и экологичностью.

Анджелина Джоли и ее сын Пакс Фото: Getty Images

Она объединилась с брендом для создания капсульной коллекции женской одежды, во время создания которой вдохновлялась своим собственным вечерним гардеробом.

Одежда, созданная Джоли, отличается плавными силуэтами и тактильными деталями, предлагая неподвластную времени эстетику в соответствии с видением Джоли "создавать единственные в своем роде вещи, которые воплощают личное творчество и цель".

Ранее Джоли уже занималась дизайном, но не одежды, а украшений. Ее линия аксессуаров называлась Style of Jolie, но последний крупный выпуск линейки был еще в 2018 году.

Напомним, ранее Анджелина Джоли выходила в свет в оригинальном летнем образе, который дополнила самой модной обувью этого лета – черными балетками с бантиками.