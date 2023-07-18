Анджеліна Джолі показала з чим носити білий літній тренч (фото)

48-річна акторка відвідала офіс своєї компанії Atelier Jolie зі своїми дітьми Паксом і Захарою.

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Анджеліна Джолі всерйоз зайнялася справами своєї нової компанії Atelier Jolie, яка представлятиме екологічно етичні речі від майстрів з усього світу. І, схоже, вона долучає до своєї справи своїх дітей. Бо вона вже кілька днів поспіль з'являтися на публіці в компанії своїх дітей. Цього разу її супроводжували Пакс і Захара. Про це пише Daily Mail.

Анджеліна Джолі мала приголомшливий вигляд у стриманому літньому образі: вільних штанах і білому літньому тренчі. Образ вона доповнила зручними босоніжками Owena на платформі від бренду Chloe. У руках актриса тримала чорний клатч YSL.

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Про те, що акторка була не на прогулянці, а здійснювала ділові візити, свідчила фіолетова папка, а також буклет із планом приміщення, намальованим на звороті.

Її супроводжували двоє з її дітей — 19-річний Пакс і 18-річна Захара.

Анджеліна Джолі з дітьми

Вона орендувала будівлю на Мангеттені для свого бренду Atelier Jolie. Будинок на Грейс-Джонс-стріт свого роду теж знаменитість.

Будівля колись належала Енді Ворголу і була останнім місцем, де жив і працював відомий художник Жан-Мішель Баскія з 1983 року до своєї смерті 1988 року.

"Щойно вона увійшла в це приміщення, вона закохалася в нього. І зробила все, щоб укласти угоду", — сказав Джон Реш, брокер Meridian Capital Group, який представляв інтереси орендодавця.

Він зазначив, що будівля здавалася в оренду за 60 тисяч доларів на місяць. І мінімальний термін оренди був 10 років. За скільки сторгувалася Джолі — невідомо. Рієлтор сказав, що Джолі "дуже практична" і, бажаючи укласти угоду, кілька разів відвідувала приміщення протягом шести місяців.

На сайті Atelier Jolie вже з'явилося повідомлення від Джолі, яка зазначила, що вона "сподівається створити співтовариство творчості та натхнення, незалежно від соціально-економічного становища".

За її словами, це буде місце, де "творчі люди зможуть співпрацювати з сім'єю досвідчених кравців". Це також буде місце, де можна буде "повеселитися".

У червні повідомлялося, що Анджеліна Джолі співпрацює з брендом Chloe, який славиться своєю етичністю та екологічністю.

Анджеліна Джолі та її син Пакс Фото: Getty Images

Вона об'єдналася з брендом для створення капсульної колекції жіночого одягу, під час створення якої надихалася своїм власним вечірнім гардеробом.

Одяг, створений Джолі, вирізняється плавними силуетами і тактильними деталями, пропонуючи непідвладну часу естетику відповідно до бачення Джолі "створювати єдині у своєму роді речі, які втілюють особисту творчість і мету".

Раніше Джолі вже займалася дизайном, але не одягу, а прикрас. Її лінія аксесуарів називалася Style of Jolie, але останній великий випуск лінійки був ще 2018 року.

Нагадаємо, раніше Анджеліна Джолі виходила у світ в оригінальному літньому образі, який доповнила наймоднішим взуттям цього літа — чорними балетками з бантиками.