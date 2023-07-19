Мама Илона Маска показала архивные фото миллиардера с детьми и сестрой

Знаменитость показала кадры, снятые в офисах SpaceX в 2008 году.

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75-летняя южноафриканская и канадская модель и нутрициолог Мэй Маск поделилась в Instagram трогательными фото Илона Маска с детьми и сестрой в 2008 году.

Автор книги "Женщина, у которой есть план" показала снимки генерального директора Tesla с его наследниками и сестрой Тоской в помещениях SpaceX.

Семья миллиардера собралась во время расширения SpaceX в большие офисы в Хоторне в 2008 году.

"Поскольку вам понравился пост с Илоном и X (сын миллиардера — ред.), вот его фотографии с детьми и @toscamusk в 2008 году, когда @spacex переехал в более крупные офисы в Хоторне. И свежее фото в Starbase с его подростками. #Семья сначала", — написала 75-летняя модель.

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На первом фото мы видим маленьких Гриффина и Вивиан Маск, которым на момент съемки было около четырех лет. В 2022 году Вивиан объявила, что чувствует себя трансгендерной женщиной, и теперь она отчуждена от своего знаменитого отца.

Илон Маск с детьми и сестрой в 2008 году

В карусели фото также есть снимок самой Мэй Маск, которая начала свою карьеру модели в подростковом возрасте и даже была финалисткой конкурса "Мисс Южная Африка" в 1960-х годах.

Один пользователь Сети прокомментировал: "Вы стали прекрасным примером для подражания вашим детям".

Илон Маск с семьей на Хэллоуин Фото: Twitter

Напомним, Мэй Маск не позволила сыну драться с Марком Цукербергом.

Также Фокус писал о встрече Илона Маска с Бернаром Арно в Париже.