Крис Хемсворт поделился праздничными кадрами с женой-именинницей

Звезда фильмов Marvel и испанская актриса женаты с 2010 года.

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39-летний австралийский актер Крис Хемсворт поздравил свою жену Эльзу Патаки с днем рождения серией трогательных кадров в Instagram.

Старший брат Лиама Хемсворта опубликовал карусель снимков и видео, на которых он и Патаки празднуют ее 47-й день рождения во вторник, 18 июля 2023 года.

"С днем рождения моего партнера по преступлениям, я люблю тебя всегда, и еще много чего @elsapataky", — написал актер фильмов "Эвакуация".

На видео, опубликованном Крисом, именинница сидит в ресторане перед праздничным тортом, декорированным шоколадом и клубникой со свечами, а Хемсворт и несколько их друзей поют "Happy Birthday".

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Звезда "Форсажа" улыбалась и хлопала в ладоши перед тем, как задуть свечу на торте.

Крис Хемсворт поздравляет жену с днем рождения

На третьем фото испанская актриса держала другой торт с надписью "С днем рождения, Эльза".

Коллега Хемсворта по фильмам Marvel и давний друг семьи Джереми Реннер присоединился к поздравлениям, написав: "С днем рождения, Эльза".

Крис Хемсворт и Эльза Патаки Фото: Instagram @chrishemsworth

Напомним, Ник Джонас поздравил свою жену Приянку Чопру с 41-летием.

Также Фокус писал о будущем дочери Криса Хемсворта и Эльзы Патаки в кино.