Крис Хемсворт рассказал о будущем своей дочери в кино

Актер поделился своими мыслями о сотрудничестве своей семьи с индустрией кинематографа.

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В своем последнем сольном фильме кинематографической вселенной Marvel "Тор: Любовь и гром" 39-летний Крис Хемсворт, который играет Тора, снялся вместе со своей 11-летней дочерью Индией. Во время разговора с ET на мероприятии Netflix Tudum: A Global Fan Event актер рассказал, что очень горд работой своей дочери над четвертым фильмом о Торе, но не спешит вернуть ее на большой экран. Об этом пишет Daily Mail.

Комментируя роль своей дочери в фильме, он сказал: "Знаете, изначально это должно было быть просто супербыстрым моментом в фильме, а затем персонаж расширился из-за изменения сюжета. Я сказал: "О, ты хочешь сделать какой-нибудь диалог в фильме?" И она такая: "Да, круто!" И она была профессионалом, и ей это нравилось. Но я хочу, чтобы у нее было детство, и я думаю, что она этого хочет".

Крис Хемсворт с дочкой

Австралийский актер объяснил, что поддержит ее, если она "захочет делать больше", когда станет старше.

"Дорогая, у тебя полно времени. Ходи в школу, катайся на лошадях, развлекайся, будь ребенком. Потому что, когда поезд тронулся, сойти довольно трудно, и ты многое пропустишь".

Крис Хемсворт с женой и детьми

Звезду экранов также спросили о потенциальной работе с его женой Эльзой Патаки.

"Я открыт для всего этого. Кто-то должен это написать. Я не писатель, но я мог бы записать пару идей на бумаге и отправить их", — сказал Хемсворт.

Крис Хемсворт и Эльза Патаки Фото: Instagram @chrishemsworth

Напомним, в ноябре прошлого года Крис Хемсворт обнаружил свою генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера во время работы над сериалом "Безграничный" для National Geographic.

Позже инсайдеры сообщили, что Крис Хемсворт стал брать меньше актерских ролей из-за риска болезни Альцгеймера.