Кріс Гемсворт розповів про майбутнє своєї доньки в кіно

Актор поділився своїми думками щодо співпраці своєї сім'ї з індустрією кінематографу.

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У своєму останньому сольному фільмі кінематографічного всесвіту Marvel "Тор: Любов і грім" 39-річний Кріс Гемсворт, який грає Тора, знявся разом зі своєю 11-річною дочкою Індією. Під час розмови з ET на заході Netflix Tudum: A Global Fan Event актор розповів, що дуже гордий роботою своєї дочки над четвертим фільмом про Тора, але не поспішає повернути її на великий екран. Про це пише Daily Mail.

Коментуючи роль своєї дочки у фільмі, він сказав: "Знаєте, спочатку це мало бути просто супершвидким моментом у фільмі, а потім персонаж розширився через зміну сюжету. Я сказав: "О, ти хочеш зробити якийсь діалог у фільмі?" І вона така: "Так, круто!" І вона була професіоналкою, і їй це подобалося. Але я хочу, щоб у неї було дитинство, і я думаю, що вона цього хоче".

Кріс Гемсворт із донькою

Австралійський актор пояснив, що підтримає її, якщо вона "захоче робити більше", коли стане старшою.

"Дорога, у тебе повно часу. Ходи до школи, катайся на конях, розважайся, будь дитиною. Тому що коли поїзд рушив, зійти досить важко, і ти багато пропустиш".

Кріс Гемсворт із дружиною та дітьми

Зірку екранів також спитали про потенційну роботу з його дружиною Ельзою Патакі.

"Я відкритий для всього цього. Хтось має це написати. Я не письменник, але я міг би записати пару ідей на папері та відправити їх", — сказав Гемсворт.

Кріс Гемсворт і Ельза Патакі Фото: Instagram @chrishemsworth

Нагадаємо, у листопаді минулого року Кріс Гемсворт виявив свою генетичну схильність до хвороби Альцгеймера під час роботи над серіалом "Безмежний" для National Geographic.

Пізніше інсайдери повідомили, що Кріс Гемсворт почав брати менше акторських ролей через ризик хвороби Альцгеймера.