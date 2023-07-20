20 июля 2023 года: святых Фомы и Акакия — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя носить украшения и стирать.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память святых Фомы и Акакия. Фома был состоятельным воином, но однажды посвятил себя Богу, стал монахом и поселился на Малевской горе в Лаконии, где боролся против многих соблазнов и смог покорить свое тело. Святой Акакий был послушником в монастыре и также посвятил свою жизнь служению Богу, отказавшись от мирских благ.
Что нельзя делать 20 июля:
- носить украшения;
- стирать;
- отказывать в помощи;
- сажать что-то.
Народные приметы и поверья:
- начался дождь — это надолго;
- если заготовить веники для бани, то они будут обладать особой силой.
День ангела празднуют:
Акакий, Герман, Евдокия, Евфросиния, Сергей, Фома.
Родились в этот день:
1304 год — Франческо Петрарка, итальянский поэт, глава старшего поколения гуманистов, один из величайших деятелей итальянского Ренессанса;
1968 год — Юлия Мостовая, украинская журналистка.
Также в этот день:
1534 год — в Кембридже зарегистрировали первое в мире издательство;
1585 год — экспедиция Джона Дэвиса достигла южного края Гренландии, который был назван Землей Запустения;
1917 год — регистрация торговой марки "BMW";
1969 год — американский космический корабль "Аполлон-11" совершил первую в истории посадку на Луну;
1976 год — космический корабль "Викинг-1" совершил мягкую посадку на поверхность Марса.