С доисторических времен: 6 самых древних пород кошек

Возраст этих пород насчитывает тысячи лет.

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Невозможно представить жизнь современного человека без кошек. Эти животные были одомашнены еще 12 тысяч лет назад. Сегодня в мире насчитывается более двухсот официально признанных кошачьих пород, многие из которых выведены совсем недавно. Однако существуют породы, которые живут уже тысячи лет. Их названия перечислил ресурс Мeowingtons.

Египетская мау

Возможно, это самая древняя порода кошек из всех. Считается, что предки египетских мау были найдены мумифицированными вместе с фараонами в их гробницах. Обсуждается, действительно ли египетские мау являются древнейшей одомашненной породой кошек, но это – одна из немногих пород кошек с естественными пятнами. А папирусы и фрески, датируемые 1550 г. до н.э., изображают пятнистых кошек, похожих на наших современных египетских мау.

Норвежская лесная кошка

Норвежские лесные кошки, ласково называемые знатоками кошек "Веги", считаются потомками этих пушистых гигантов от кошек, которые пересекали моря на кораблях викингов. Предками норвежских лесных кошек могут быть черно-белые короткошерстные кошки, завезенные в Норвегию из Великобритании где-то после 1000 г. н.э. викингами, и длинношерстные кошки, завезенные в Норвегию крестоносцами.

Сиамская кошка

Как и большинство кошачьих, истинное происхождение породы сиамских кошек окутано тайной. Никто точно не знает, где изначально были выведены и одомашнены сиамские кошки. Некоторые люди считают, что они были выведены королевской семьей Cиама (нынешний Таиланд), другие говорят, что первыми их начали разводить буддийские монахи. Но тайская рукопись, датируемая 14-м веком, Tamra Maew, или "Книга стихов о кошках", упоминает о похожих кошках и предполагает, что сиамцы — очень древняя порода.

Турецкая ангора

Порода турецкая ангора берет свое начало в горных районах Турции, где она обзавелась своей пышной шубкой средней длины для защиты от сурового климата. Эта традиционно белая порода была зарегистрирована во Франции еще в 1600-х годах. Есть предположение, что это необычайно мягкошерстное животное из семейства кошачьих может быть потомком манула, маленькой кошки, прирученной татарами.

Фото: Getty Images

Мейн-кун

Мейн-куны, известные как нежные гиганты и "собаки кошачьего мира", сегодня являются одной из самых популярных пород кошек. Но они также – одна из самых древних пород. Вероятно, они произошли от кошек, завезенных в Америку викингами или более поздними европейскими моряками, которые заходили в порты Новой Англии в 1700-х годах. Генетическое тестирование показало, что мейн-куны на самом деле являются потомками норвежских лесных кошек и таинственной, ныне вымершей домашней кошки.

Фото: Соцсети

Шартрез

Считалось, что еще одна удивительно старая порода, шартрез, возникла во Франции еще в 1558 году, где она была упомянута в стихотворении Иоахима дю Белле под названием Vers Français sur la mort d'un petit chat (французский стих о маленьком котенке). Стихотворение гласит:

"Здесь лежит Бело, мой маленький серый кот,

Бело, это был, наверное, самое красивое,

Что природа когда-либо делала в кошачьей одежде.

Это был Бело, смерть крысам.

Бело, красота его была такова,

Что он заслуживает быть бессмертным".

Наиболее устойчивое объяснение заключается в том, что предки шартрез, как и турецкие ангоры, были дикими горными кошками с Ближнего Востока. Считается, что в XIII веке кошек во Францию завезли купцы или крестоносцы. Оказавшуюся во Франции породу продолжили монахи-картезианцы в монастыре Гранд-Шартрез на юго-востоке Франции.

Ранее Фокус писал, какие породы кошек самые ласковые.