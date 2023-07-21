Вышел тизер "Американской истории ужасов" с Ким Кардашьян (видео)

Для Ким Кардашьян это первая большая роль в ее карьере.

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Стриминговый сервис Hulu, принадлежащий The Walt Disney Company, представил первый тизер 12 сезона "Американской истории ужасов", в которой зрители увидят таких звезд как Ким Кардашьян, Эмма Робертс и Кара Делевинь, пишет Deadline.

"Американская история ужасов: Деликатес" выйдет на канале FX, а звезда семейного реалити-шоу сыграет в нем главную роль.

Этот сезон частично основан на новом романе-триллере Даниэль Валентайн "Нежное состояние", в котором рассказывается о женщине по имени Анна Олкотт, которая убеждается, что зловещая фигура идет на все, чтобы ее беременность никогда не наступила, в то время как мужчины в ее жизни не верят ни единому ее слову. Сценарий адаптировал Хэлли Фейффер, а снял сериал Райан Мерфи.

В сериале, который описывают как феминистское обновление "Ребенка Розмари", также снимаются Закари Куинто, Микаэла Джей Родригес, Мэтт Чури, Аннабель Декстер-Джонс, Одесса А’цион, Дебра Монк и Джули Монк.

В тизере Ким предстает с длинными белыми локонами и в черном платье. Пока она баюкает ребенка, а на заднем плане играет жуткая версия "Rock-A-Bye Baby".

Объявление о кастинге Кардашьян ранее в этом году произвело фурор, а сама основательница SKIMS сообщила в мае, что берет уроки актерского мастерства, чтобы подготовиться к своей роли.

"Очень весело выйти за пределы своей зоны комфорта, попробовать что-то новое и вырасти. Мне нравится бросать себе вызов. Я так взволнована этим опытом", – признавалась Кардашьян.

Роль в сериале станет для Ким первой главной в ее карьере. Более 10 лет назад она снималась в эпизодических ролях в картинах "2012", "Искушение: Признания консультанта по вопросам брака", "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк" и "Убийственная дива". Она также сыграла саму себя в фильмах "Как я встретил вашу маму", "Студия 30" и "Две девчонки на мели".

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян готова прекратить сниматься в реалити-шоу ради работы юристом.