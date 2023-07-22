22 июля 2023 года: мученика Панкратия — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя ссориться с родителями и обижать животных.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память мученика Панкратия. Его крестил сам апостол Петр. Панкратий проповедовал веру и боролся с идолопоклонниками, за что язычники напали на него и забили камнями.

Что нельзя делать 22 июля:

ссориться с родителями;

обижать животных;

отказывать в помощи.

Народные приметы и поверья:

долго и ярко светят звезды на небе — будет гроза;

много черники уродило — к холодной зиме;

радуга — к жаркой погоде без дождя.

День ангела празднуют:

Кирилл, Александр, Константин.

Родились в этот день:

1946 год — Мирей Матье, французская певица;

1971 год — Дмитрий Коляденко, украинский хореограф, танцовщик, телеведущий и певец;

1992 год — Селена Гомес, американская киноактриса, певица, модель;

2013 год — Джордж Уэльский, член британской королевской семьи, первый сын принца Уильяма и внук короля Чарльза.

Также в этот день:

1819 год — проходит премьера спектакля Ивана Котляревского "Наталка Полтавка";

1944 год — создают Международный валютный фонд;

1983 год — американец Дик Смит первым облетает Землю на вертолете;

2014 год — город Северодонецк освобождают от террористов ЛНР.