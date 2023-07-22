Дочь легендандарного Чарли Чаплина — Жозефина Чаплин скончалась в Париже (фото)

Первое ее появление на экране состоялось в 1952 году, когда Жозефине было три года. В течение многих лет она от имени своих братьев и сестер управляла офисом Чаплина в Париже.

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Шестая из 11 детей легенды кино Чарли Чаплина — Жозефина Чаплин скончалась в Париже. Ее смерть наступила еще 13 июля, но семья официально сообщила о кончине только сейчас. Ей было 74 года, сообщило 21 июля издание The Hollywood Reporter.

Она была третьей из восьми детей легендарного Чарли Чаплина и его четвертой жены Уны О'Нил, с которой они прожили 34 года.

Джозефина Чаплин родилась 28 марта 1949 года в США, в Санта-Монике, штат Калифорния.

Карьера Жозефины Чаплин

Девочка пошла по стопам отца, а первое ее появление на экране состоялось в 1952 году, когда ей было три года. Это был фильм" В центре внимания", режиссером-постановщиком которого был сам Чарли Чаплин. Также она появилась в его фильме "Графиня из Гонконга" 1967 года.

Жозефина Чаплин со своим отцом во время летних каникул, 1957 год. Источник: Getty

Между тем основные картины в карьере актрисы были сняты во Франции. Она снялась вместе с Лоуренсом Харви в фильме Менахема Голана "Бегство к солнцу" (1972) о группе людей, пытающихся покинуть Советский Союз, спасаясь от антисемитизма и политических репрессий.

Также Жозефина Чаплин снималась с Витторио Де Сика и Морисом Ронэ в фильме "Одуванчики" (1972), с Лив Ульман и Кифером Сазерлендом в фильме Дэниела Петри "Мальчик из залива" (1984) и с Клаусом Кински в немецкоязычной версии фильма "Джек-потрошитель".

В 1988 году она сыграла роль Хэдли Ричардсон, первой жены Эрнеста Хемингуэя, в мини-сериале, в котором снялся Стейси Кич.

В течение многих лет Жозефина от имени своих братьев и сестер управляла офисом Чаплина в Париже и спонсировала установку статуи своего отца в Уотервилле (Ирландия), где ее семья часто отдыхала.

Жозефина Чаплин и Хью Гриффит на съемках фильма "Кентерберийские рассказы". Источник: Getty

Личная жизнь

С 1969 г. до развода в 1977 г. она была замужем за греческим бизнесменом Никки Систоварисом, а затем до его смерти в 1983 г. жила с французским актером Морисом Ронэ. Ее вторым мужем стал археолог Жан-Клод Гарден; они были вместе с 1989 года до его смерти в 2013 году.

Помимо Жеральдин и Мишеля, в живых еще остались ее сестры Виктория, Джейн и Аннет, братья Эжен и Кристофер, а также сыновья Шарли, Жюльен и Артур.

О причинах смерти не сообщается. Похороны состоятся в Париже в кругу семьи.

Ранее сообщалось, 6 июня в возрасте 101 год в Нью-Йорке скончалась Франсуаза Жило — единственная возлюбленная легендарного художника Пабло Пикассо. По ее словам, Жило в последнее время страдала от заболеваний легких и сердца.