23 июля 2023 года: Антония Печерского — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя ссориться с родителями и обижать животных.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память Антония Печерского. Антоний с юности интересовался религией. Когда-то поехал в Палестину, чтобы посмотреть, где родился Иисус Христос, а также на гору Афон. Там принял постриг и прожил несколько лет, но позже игумен Афонский получил от Бога знак отпустить Антония домой, чтобы тот нес христианство по родной земле. В Киеве Антоний основал Киево-Печерскую Лавру. За свои деяния он получил дар исцеления.
Что нельзя делать 23 июля:
- стричь волосы;
- ругаться, злословить, ссориться;
- носить старую или грязную одежду.
Народные приметы и поверья:
- идет дождь — удачное время для рыбалки;
- ночная гроза к хорошей погоде;
- радуга – к ветренной погоде;
- не видно бабочек — будет дождь.
День ангела празднуют:
Антон, Георгий, Даниил, Степан, Роман.
Родились в этот день:
1989 год — Дэниел Рэдклифф, британский актер театра и кино, исполнитель роли Гарри Поттера.
Также в этот день:
971 год — Киевская Русь и Византийская империя заключают мирный договор;
1888 год — в Киеве открывают памятник Богдану Хмельницкому;
1982 год — принимают решение о полном запрете отлова китов в коммерческих целях.