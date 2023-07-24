Подтяжка лица без операции. Косметолог рассказала о преимуществах SMAS-лифтинга

За одну процедуру и без операции подтянуть лицо, и помолодеть на 10 лет. Не чудо ли? О нюансах и преимуществах процедуры SMAS-лифтинга, которая может заменить пластическую операцию, Фокусу рассказывает врач-косметолог Ольга Белая.

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Каждая женщина мечтает как можно дольше оставаться молодой и привлекательной, поэтому ради этого способна на все, даже лечь под нож пластического хирурга. Однако существуют очень эффективные косметологические процедуры, которые позволят вернуть молодость без операций и долгого восстановления. SMAS-лифтинг — это атравматичная и безболезненная процедура, которая по эффекту может сравниваться с результатами пластической хирургии. О том, какой результат стоит ожидать после процедуры, Фокусу рассказала врач, косметолог салона красоты Santa Monica Ольга Белая.

Фото: Freepik

SMAS — это поверхностная мышечно-апоневротическая система, которая выполняет роль своеобразного "поддерживающего каркаса" для мягких тканей лица. Именно благодаря ей кожа выглядит молодой, подтянутой и упругой. С возрастом, этот слой кожи разрушается и тогда появляется дряблость, птоз, нечеткость контуров, лицо "плывет".

Аппаратные методы омоложения все еще остаются на пике популярности. Среди известных весомое место занимает SMAS лифтинг.

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"Методика базируется на действии ультразвука, который работает очень тонко на оптимальной глубине. Он направленно действует на те же слои кожи, с которыми обычно работает пластический хирург. Данная технология запускает естественный ответ организма, направленный на стимуляцию нового коллагена", — отмечает косметолог Ольга Белая.

В чем преимущества методики?

Фото: Freepik

Эту процедуру часто называют "лифтингом выходного дня", ведь ее можно сделать непосредственно перед важным событием. Главное преимущество в том, что SMAS листинг — неинвазивная процедура, которая не оставляет на коже никаких повреждений, раздражений или следов.

"В отличие от лазерного воздействия, радиочастотного лифтинга и других методов, эта аппаратная процедура не повреждает поверхность кожи. Как результат, мы получаем подтяжку всех слоев, находящихся выше SMAS, обеспечивая моментальный объемный трехмерный лифтинг мягких тканей лица", — отмечает косметолог.

Эффект от процедуры SMAS лифтинга

Фото: Freepik

Второй подбородок, дряблость шеи, носогубка — SMAS лифтинг легко и быстро устранит эти проблемы. Процедура длится не долго, от 30 до 90 минут, в зависимости от объема зоны на которой будет проводиться данная процедура. Стоит отметить, что эффект виден сразу, однако он нарастает в течение определенного периода времени.

"Эффект от методики нарастает, так как в течение 3-4 месяцев после ее проведения, формируется новая коллагеновая матрица, что сопровождается ростом лифтингового эффекта. Очень достойная процедура, которая является альтернативой для пациентов, которые не готовы к оперативному вмешательству, а также для тех, кто желает продлить эффект от пластической хирургии", — подытожила Ольга Белая.

Процедуру можно проводить повторно, но не ранее, чем через 2-3 года. Количество процедур SMAS лифтинга нелимитировано, все зависит от индивидуальных особенностей и состояния лица, но чаще такую ее выполняют не более 2-3 раз.

Когда можно делать

Все достаточно индивидуально и зависит от особенностей кожи, однако чаще косметологи рекомендуют воспользоваться данной процедурой пациенткам после 40 лет.

Фото: Getty Images

Противопоказания к SMAS лифтингу

От процедуры следует отказаться в следующих случаях:

беременность и период лактации;

заболевания эндокринной системы;

онкология;

инфекционные заболевания;

сердечно-сосудистые заболевания;

эпилепсия;

заболевания кожи в активной фазе (акне, гнойные высыпания и т.д.);

возраст до 18 лет

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Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.