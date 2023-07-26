Рубиновое кольцо Тупака Шакура продали за рекордный миллион долларов

Это кольцо знаменитый исполнитель носил за несколько дней до того, как его застрелили.

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Изготовленное на заказ кольцо Тупака Шакура из золота, бриллиантов и рубинов, которое он носил за несколько дней до того, как его застрелили, продано за рекордную сумму в 1 миллион долларов. Об этом пишет Daily Mail.

По словам аукционного дома, победившая ставка на кольцо, сделанное на заказ, была намного выше предварительной оценки Sotheby's в размере от 200 000 до 300 000 долларов и стала самым ценным артефактом хип-хопа, когда-либо проданным.

Как сообщает Sotheby's,Тупак Шакур сам разработал дизайн кольца в течение нескольких месяцев после того, как побывал в тюрьме. И кольцо создали ювелиры в Нью-Йорке.

Кольцо Тупака Шакура

На торги его выставила крестная мать Тупака, Яасмин Фула. При разработке кольца Тупак Шакур находился под влиянием политического манифеста итальянского философа XVI века Никколо Макиавелли "Принц", который он прочитал, находясь в тюрьме по обвинению в сексуальном насилии. Поэтому на кольце есть маленькая корона в духе средневековых королей Европы. На кольце выгравировано "Pac & Dada 1996", является данью уважения к его тогдашней девушке Кидаде Джонс.

Рэпер Тупак Шакур из Нью-Йорка носил кольцо во время своего последнего публичного выступления на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards 4 сентября 1996 года. За девять дней до того, как 25-летний рэпер был застрелен неизвестным в результате выстрелов из проезжавшего мимо автомобиля в Лас-Вегасе.

Кольцо Тупака Шакура

Аукцион проводится после того, как полицейские, расследующие убийство Шакура, заявили, что теперь они проведут судебно-медицинскую экспертизу нескольких пуль 40-го калибра, найденных в доме бывшего члена банды Crips Кифа Д. во время рейда на прошлой неделе.

Дом в Неваде принадлежит жене Дуэйна Дэвиса, также известной как Киф Д., Поле Клемонс, и в понедельник на прошлой неделе в нем был совершен обыск в рамках расследования убийства Шакура.

Сообщается, что 60-летний Дуэйн Дэвис, также известный как "Киф Д", связан с домом, в котором в понедельник был совершен обыск. Он утверждал, что стрелял в Тупака его племянник Орландо "Бэби Лейн" Андерсон.

В 2018 году во время съемок 10-серийного документального сериала Netflix "Нераскрытые убийства Тупака и Бигги" Киф Ди утверждал, что это его собственный племянник Орландо "Бэби Лейн" Андерсон нажал на курок и сказал, что он был с ним в машине во время убийства рэпера.

Напомним, Тупак Шакур считается одним из величайших рэперов всех времен. Он был центральной фигурой на хип-хоп сцене Западного побережья Лос-Анджелеса, которая враждовала с конкурирующими рэперами Восточного побережья в Нью-Йорке.

Одно из последних появлений Тупака Шакура на публике Фото: Getty Images

Его убийцы так и не были пойманы, и теорий о том, кто убил Тупака существуют сотни. Дело остается нераскрытым почти 30 лет спустя.

Шакур был застрелен в своем черном BMW, когда он остановился на красный свет на Фламинго-роуд и Коваль-лейн 7 сентября 1996 года.

Его убили вскоре после 23.00, когда 25-летний рэпер покидал боксерский поединок Майка Тайсона в MGM Grand Hotel and Casino в Лас-Вегасе. В Тупака попало четыре пули. Его доставили в больницу, где он скончался шесть дней спустя.

В двухчасовом документальном фильме 2017 года те, кто был у постели рэпера, когда он умирал, говорят, что рэпер дал понять, что знает, кто его убийца.

Одна из теорий состоит в том, что стрельба была местью за перестрелку, которая произошла шестью днями ранее.

Другая теория состоит в том, что стрельба была результатом вражды между соперничающими рэперами на Восточном и Западном побережьях, а именно Бигги Смоллсом, который был убит в проезжавшем мимо автомобиле в следующем году.

Еще одна теория утверждает, что в Тупака стреляли члены банды Crips, которые были соперниками когорты Тупака, Bloods. А многие считают, что Тупак Шакур на самом деле жив и все еще скрывается.

Напомним, ранее на аукцион выставили машину, в которой убили Тупака Шакура.