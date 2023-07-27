Раскрыты детали смерти Шинейд О'Коннор

Ирландская певица ушла из жизни в возрасте 56 лет.

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Раскрыты дополнительные детали смерти ирландской певицы Шинейд ОʼКоннор в возрасте 56 лет. Об этом пишет Page Six.

Полиция объявила, что артистка была обнаружена "без сознания" в квартире в Лондоне после того, как они получили телефонный звонок в среду, 26 июля 2023 года, в 11:18 по местному времени, который предупредил их о чрезвычайной ситуации.

"О'Коннор была "объявлена мертвой на месте происшествия", но ее "смерть не рассматривается как подозрительная", — сообщила столичная полиция.

Будет проведено вскрытие, чтобы установить причину ее смерти, и ожидается, что результаты займут "несколько недель".

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Шинейд О'Коннор Фото: Getty Images

"С большой грустью мы сообщаем о смерти нашей любимой Шинейд", — подтвердила ее семья в заявлении.

"Ее семья и друзья опустошены и попросили приватности в это очень трудное время".

Одна из самых известных песен Шинейд О'Коннор

За неделю до смерти О'Коннор опубликовала последний твит, в котором говорила, что чувствует себя "потерянной" после того, как ее 17-летний сын Шейн покончил жизнь самоубийством в январе 2022 года.

Также Фокус писал о фактах из трагической жизни покойной Шинейд О'Коннор.