Розкрито деталі смерті Шинейд ОʼКоннор

Ірландська співачка пішла з життя у віці 56 років.

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Розкрито додаткові деталі смерті ірландської співачки Шинейд ОʼКоннор у віці 56 років. Про це пише Page Six.

Поліція оголосила, що артистка була виявлена "без свідомості" у квартирі в Лондоні після того, як вони отримали телефонний дзвінок у середу, 26 липня 2023, об 11:18 за місцевим часом, який попередив їх про надзвичайну ситуацію.

"О’Коннор була "оголошена мертвою на місці події", але її "смерть не розглядається як підозріла", – повідомила столична поліція.

Буде проведено розтин, щоб встановити причину її смерті, і очікується, що результати займуть "кілька тижнів".

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Шинейд ОʼКоннор Фото: Getty Images

"З великим сумом ми повідомляємо про смерть нашої улюбленої Шинейд", — підтвердила її родина в заяві.

"Її сім'я та друзі спустошені та попросили приватності в цей дуже важкий час".

Одна з найвідоміших пісень Шинейд ОʼКоннор

За тиждень до смерті О’Коннор опублікувала останній твіт, у якому говорила, що почувається "втраченою" після того, як її 17-річний син Шейн покінчив життя самогубством у січні 2022 року.

Також Фокус писав про факти з трагічного життя покійної Шинейд ОʼКоннор.