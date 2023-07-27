Шинейд ОʼКоннор за кілька днів до смерті згадувала свого покійного сина

На початку 2022 юнак наклав на себе руки.

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Ірландська співачка Шинейд ОʼКоннор за кілька днів до смерті опублікувала зворушливий твіт про свого покійного сина Шейна, який наклав на себе руки на початку 2022 року.

"Відтоді живу як невпокоєне нічне створіння… Він був любов'ю мого життя, світильником моєї душі. Ми були двома половинами однієї душі. Він був єдиною людиною, яка любила мене безумовно", — підписала архівне фото з покійним спадкоємцем співачка 17 липня 2023.

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Шинейд ОʼКоннор із сином Шейном

А 9 липня цього ж року вона опублікувала відео, у якому розповіла про свій поточний стан.

"Привіт, деякі люди просили мене записати відео, щоб підтвердити особу… Тепер я всю ніч не спала, слухаючи книги про індуїстську естетику на YouTube", — написала артистка, яка пішла з життя 26 липня 2023.

Шинейд ОʼКоннор

На початку 2022 17-річний Шейн втік з психіатричної лікарні та наклав на себе руки. На похорон мама прийшла в рожевому костюмі та поклала в труну юнака пачку цигарок.

Нагадаємо, 26 липня 2023 стало відомо про смерть 56-річної Шинейд ОʼКоннор.

Також Фокус писав про трагічну долю Шинейд ОʼКоннор.