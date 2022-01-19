Шинейд О'Коннор з'явилась на похороні сина в рожевому спортивному костюмі (фото)

Співачка поклала у труну хлопця кілька пачок цигарок, на випадок, "якщо на небі їх немає".

Напередодні відбувся похорон 17-річного сина ірландської співачки та композиторки Шинейд О'Коннор в Дубліні. На церемонію кремації 55-річна жінка прийшла у рожевому спортивному костюмі. Про це пише Daily Mail.

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Нагадаємо, що хлопець наклав на себе руки після того, як втік з психіатричної лікарні. Шейн О'Коннор був похований на цвинтарі в Західному Дубліні після церемонії, на яку прийшло близько 50 людей, зокрема його мати, ірландська співачка Шинейд. Вона була в рожевому спортивному костюмі та поклала в труну сина кілька пачок цигарок.

[ + – ] Шинейд О'Коннор на похороні сина

"Ми щойно попрощалися з нашим прекрасним ангелом … Дуже красива церемонія індуїстів. Шейну це сподобається", — написала співачка після похорону сина у Twitter. Наразі усі сторінки знаменитості в соцмережах видалені або закриті.

Зазначимо, що 17-річний хлопець — один із чотирьох дітей композиторки, яка була одружена чотири рази. Батько Шейна — ірландський фолк-музикант Донал Ланні, з яким Шинейд розлучилася незабаром після народження сина.

[ + – ] Шинейд О'Коннор із сином Шейном

Раніше Фокус писав про спробу самогубства самої Шинейд після звістки про смерть сина.

Нагадаємо, 17-річний Шейн О'Коннор наклав на себе руки після двох спроб самогубства раніше.