Шинейд О'Коннор появилась на похоронах сына в розовом спортивном костюме (фото)

Певица положила в гроб парня несколько пачек сигарет, на случай, "если на небесах их не будет".

Накануне прошли похороны 17-летнего сына ирландской певицы и композиторши Шинейд О'Коннор в Дублине. На церемонию прощания 55-летняя женщина пришла в розовом спортивном костюме. Об этом пишет Daily Mail.

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Напомним, что парень покончил с собой после того, как сбежал из психиатрической больницы. Шейн О'Коннор был похоронен на кладбище в Западном Дублине после церемонии, на которую пришло около 50 человек, в том числе его мать, ирландская певица Шинейд. Она была в розовом спортивном костюме и положила в гроб сына несколько пачек сигарет.

[ + – ] Шинейд О'Коннор на похоронах сына

"Мы только что простились с нашим прекрасным ангелом… Очень красивая индуистская церемония. Шейну это понравится", — написала певица после похорон сына в Twitter. Но на данный момент все страницы знаменитости в соцсетях удалены или закрыты.

Отметим, что 17-летний парень — один из четырех детей композиторши, которая была замужем четыре раза. Отец Шейна – ирландский фолк-музыкант Донал Ланни, с которым Шинейд развелась вскоре после рождения сына.

[ + – ] Шинейд О'Коннор с сыном Шейном

Ранее Фокус писал о попытке самоубийства самой Шинейд после известия о смерти сына.

Напомним, 17-летний Шейн О'Коннор покончил с собой после двух попыток самоубийства ранее.