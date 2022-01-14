Певица Шинейд О'Коннор пыталась покончить с собой после суицида 17-летнего сына

Певица заявила, что не может простить себе смерти сына, и больница – это ненадолго. таким образом она дала понять, что может повторить попытку покончить с собой, потеряв смысл жизни.

55-летняя ирландская певица и композитор Шинейд О'Коннор попала в больницу 13 января, всего через несколько дней после самоубийства своего 17-летнего сына Шейна, потому что пыталась совершить суицид, считая себя виновной в гибели подростка, пишет Mirror.

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Накануне она опубликовала пост в Twitter, где рассказала, что чувствует себя "потерянной" и "ненавидит" себя без Шейна.

"Я решила последовать за сыном. Нет смысла жить без него. Все, к чему я прикасаюсь, я разрушаю. Я жила только для него. А теперь его нет. Я разрушила свою семью. Мои дети не хотят меня знать. Я де**мовый человек. А вы все думаете, что я хорошая только потому, что умею петь. Нет. Это не чья-то вина, а моя. В смерти Шейна виноват не кто-то, а я. Моя вина не чья-то, а моя. Я не хочу жить в мире без моего Шейна и других моих детей. Я недостойна жить. Это моя ошибка. Никого другого. Я была ненормальной с того дня, как родилась. Это не вина моих родителей, моей семьи или детей. Это мое. Бог сделал меня неправильной. Поэтому я отправляю себя обратно. Единственный человек на этой земле, который когда-либо по-настоящему любил меня", – говорилось в серии твитов, опубликованных в четверг, 12 января.

[ + – ] Твиты Шинейд исполнены отчаяния и нежелания жить Фото: Sinead The 1 And Only/Twitter

Уже на следующий день безутешная мать написала:

"Мне очень жаль. Я не должна была этого говорить. Я с копами сейчас на пути в больницу. Извините, что расстроила всех. Я потерялась без моего ребенка, и я ненавижу себя. Больница ненадолго поможет. Я собираюсь найти Шейна. Это всего лишь задержка", – добавила она.

О'Коннор утверждала, что ее сын был выписан из Службы охраны психического здоровья детей и подростков (CAHMS) всего за месяц до его смерти, несмотря на составление "подробных планов похорон". Она уверена, что смерти можно было бы избежать, если бы органы психического здоровья добросовестно выполняли свою работу. Вместе с ними она обвиняет и себя.

"Мы все подвели его. Добро пожаловать в Ирландию. Самоубийство не принесет вам покоя. Это ложь. Поэтому следующий бедняга из лучших побуждений, который скажет мне о моем сыне: "По крайней мере, теперь он в мире", получит бан. Откуда кто-нибудь знает, что он спокоен? Я могу сказать вам, что его лицо было таким же измученным, как и в течение нескольких месяцев. Никакой разницы".

[ + – ] Шейн был смыслом жизни для 55-летней певицы

[ + – ] Шинейд О'Коннор в молодости и ее сходство с покойным сыном Фото: Скриншот

Позже она добавила:

"Проблема в том, что мы страна третьего мира. У нас есть 12 коек в специальном отделении по уходу за суицидальными подростками. И нет ресурсов, чтобы спасти тех, кто не может управлять жизнью. 128 коек в целом. Страна, Тусла (детское и семейное агентство)сделали все возможное. Мы все это делали: и мне очень жаль, что я кого-то обвинила".

[ + – ] Шинейд назвала Ирландию страной третьего мира Фото: Скриншот

Шинейд, сменившая имя на Шухада Дэвитт в 2018 году, ранее в этом месяце рассказала, как ее сын трагически покончил с собой после безуспешной борьбы за свое психическое здоровье.

"Мой прекрасный сын, Невиим Неста Али Шейн О’Коннор, свет моей жизни, решил сегодня положить конец своей земной борьбе и теперь с Богом. Пусть он покоится с миром, и пусть никто не последует его примеру. Мой ребенок. Я так сильно тебя люблю. Пожалуйста, покойся", – написала она в Twitter 8 января.