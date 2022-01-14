Співачка Шинейд О'Коннор намагалася накласти на себе руки після суїциду 17-річного сина

Співачка заявила, що не може вибачити смерті сина, і лікарня – це ненадовго. Таким чином вона дала зрозуміти, що може повторити спробу накласти на себе руки, втративши сенс життя.

55-річна ірландська співачка та композиторка Шинейд О'Коннор потрапила до лікарні 13 січня, лише через кілька днів після самогубства свого 17-річного сина Шейна, бо намагалася вчинити суїцид, вважаючи себе винною в загибелі підлітка, пише Mirror.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Напередодні вона опублікувала пост у Twitter, де розповіла, що почувається "втраченою" та "ненавидить" себе без Шейна.

"Я вирішила піти за сином. Немає сенсу жити без нього. Все, до чого я торкаюся, я руйную. Я жила тільки для нього. А тепер його немає. Я зруйнувала свою сім'ю. Мої діти не хочуть мене знати. Я гі***на людина... А ви всі думаєте, що я гарна тільки тому, що вмію співати... Ні, це не чиясь вина, а моя... У смерті Шейна винен не хтось, а я. Моя вина не чиясь, а моя. Я не хочу жити у світі без мого Шейна й інших моїх дітей. Я недостойна жити. Це моя помилка. Нікого іншого. Бог зробив мене неправильною. Тому я відправляю себе назад. Єдина людина на цій землі, яка коли-небудь по-справжньому любила мене", — йшлося в серії твітів, опублікованих у четвер, 12 січня.

[ + – ] Твіти Шинейд сповнені відчаю та небажання жити Фото: Sinead The 1 And Only/Twitter

Уже наступного дня невтішна мати написала:

"Мені дуже шкода. Я не мала цього говорити. Я з копами зараз на шляху до лікарні. Вибачте, що засмутила всіх. Я загубилася без моєї дитини, і я ненавиджу себе. Лікарня ненадовго допоможе. Я збираюся знайти Шейна. Це всього лише затримка", – додала вона.

О'Коннор стверджувала, що її сина було виписано зі Служби охорони психічного здоров'я дітей і підлітків (CAHMS) лише за місяць до його смерті, незважаючи на складання "докладних планів похорону". Вона впевнена, що смерті можна було б уникнути, якби органи психічного здоров'я сумлінно виконували свою роботу. Разом із ними вона звинувачує себе.

"Ми всі підвели його. Ласкаво просимо до Ірландії. Самогубство не принесе вам спокою. Це брехня. Тому наступний бідолаха з найкращих спонукань, який скаже мені про мого сина: "Принаймні, тепер він у мирі", отримає бан. Звідки хто знає, що він спокійний? Я можу сказати вам, що його обличчя було таким же змученим, як і протягом декількох місяців. Ніякої різниці".

[ + – ] Шейн був сенсом життя для 55-річної співачки

[ + – ] Шинейд О'Коннор у молодості та її подібність із покійним сином Фото: Скриншот

Пізніше вона додала:

"Проблема в тому, що ми країна третього світу. У нас є 12 ліжок у спеціальному відділенні з догляду за суїцидальними підлітками. І немає ресурсів, щоб врятувати тих, хто не може керувати життям. 128 ліжок загалом. Країна, Тусла (дитяче та сімейне агентство) зробили все можливе. Ми всі це робили: і мені дуже шкода, що я когось звинуватила".

[ + – ] Шинейд назвала Ірландію країною третього світу Фото: Скриншот

Шинейд, яка змінила ім'я на Шухада Девітт у 2018 році, раніше цього місяця розповіла, як її син трагічно наклав на себе руки після безуспішної боротьби за своє психічне здоров'я.

"Мій прекрасний син, Невієм Неста Алі Шейн О'Коннор, світло мого життя, вирішив сьогодні покласти край своїй земній боротьбі й тепер із Богом. Нехай він спочиває з миром, і нехай ніхто не наслідуватиме його приклад. Моя дитина. Я так сильно тебе люблю. Будь ласка, спочивай", – написала вона у Twitter 8 січня.